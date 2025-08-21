Президент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир - ФОТО

21 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в частных и многоэтажных домах на территории 1-го жилого комплекса в городе Кяльбаджар, встретились с переселившимися сюда жителями.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства выступил на встрече.

Выступление

Президента Ильхама Алиева

- Дорогие кяльбаджарцы, добро пожаловать в Кяльбаджар!

Сегодня исторический день в вашей жизни. Вы возвращаетесь на Родину, в свой родной город спустя 32 года, и я от всего сердца поздравляю вас по этому случаю. Мы восстановили справедливость, восстановили свои права, и сегодняшнее мероприятие еще раз показывает, что азербайджанский народ – волевой народ. Азербайджанский народ привязан к родной земле, и, несмотря на все трудности, в период оккупации мы не только не утратили свою веру, но и каждый из нас - весь народ - с каждым днем приближал этот священный день.

Государство создало для вас здесь прекрасные условия. Город Кяльбаджар становится одним из самых красивых и живописных городов мира. Вы уже обеспечиваетесь домами в первом жилом комплексе, но строительство на этом не заканчивается. В ближайшее время ваши родственники, друзья приедут и поселятся в очередных жилых комплексах, фундамент которых я заложил сегодня. В рамках Программы «Великое возвращение» в городе Кяльбаджар на первом этапе планируется строительство четырех жилых комплексов, в которых будут проживать более 10 тысяч человек. Конечно же, реализованы и все остальные необходимые инфраструктурные проекты. Проведены электричество, вода, природный газ, проложены дороги, выполнены работы по разминированию. Сейчас в городе Кяльбаджар строится прекрасная школа, которая будет сдана в пользование в следующем году. Однако в этом учебном году кяльбаджарские дети будут учиться в школе модульного типа.

Сегодня исторический день еще и потому, что Кяльбаджарский район, являющийся крупнейшим районом нашей страны, и город Кяльбаджар уже возрождаются, сюда возвращается жизнь, и я уверен, что ваша жизнь здесь будет комфортной. Вы этого заслуживаете. Долгие годы вы жили в тяжелых условиях – в палатках, приспособленных зданиях, детских садах, общежитиях – в самых разных местах, ваша жизнь была очень тяжелой.

Оккупация Кяльбаджара, как и оккупация всех наших других населенных пунктов, стала для нас большой трагедией. Однако оккупация Кяльбаджара породила очень серьезные проблемы для Азербайджана со стратегической точки зрения, потому что это привело к возникновению географической связи между Арменией и тогдашней Нагорно-Карабахской автономной областью. Оккупация города Шуша и Лачина в мае 1992 года уже создала эту связь, и дорога, которая в то время называлась «Лачинским коридором», фактически проложила путь к дальнейшей оккупации наших земель. А оккупация Кяльбаджара обеспечила географическую связь между Арменией и бывшим «Нагорным Карабахом» на очень большой территории, тем самым открыв путь для оккупации других наших земель.

К сожалению, тогдашнее руководство Азербайджана, проводившее предательскую политику, не смогло защитить наш родной край. Оккупация города Шуша и Лачина в мае 1992 года стала возможной в результате предательства стремившегося в то время к власти тандема НФА-Мусават. Наша неприступная крепость Шуша, можно сказать, была сдана армянам.

Воспользовавшись этим, ненавистный тандем спустя месяц пришел к власти именно на фоне шушинской и лачинской трагедий, не сумев или не пожелав защитить наш родной край.

Оккупация Кяльбаджара в начале апреля 1993 года стала результатом злодеяний тогдашнего вероломного руководства. Мы все хорошо помним последующий период. Длительные переговоры не дали, да и не могли дать никаких результатов. Потому что, во-первых, Армения и не думала возвращать ни пяди земли, и она участвовала в переговорах лишь для видимости. Три страны, которые должны были заниматься этим вопросом – Франция, Россия и Америка – вместо того, чтобы разрешить его, прилагали усилия для замораживания конфликта и фактически лезли из кожи вон, стараясь придать легитимность армянской оккупации. Именно поэтому конфликт не был решен мирным путем. Если бы в то время против Армении были введены серьезные санкции, если бы крупные державы наказали государство-оккупанта, то, конечно же, Армения могла бы вернуть наши земли мирным путем и, уверен, вернула бы. Просто на них не было оказано ни малейшего давления, наоборот, им были предоставлены все возможности. Некоторые страны бесплатно предоставляли им оружие на миллиарды долларов. Стоимость переданного армянской армии из-за рубежа оружия, которое мы уничтожили и захватили в качестве военного трофея в результате Второй Карабахской войны и антитеррористической операции, составляет около 5-6 миллиардов долларов. Естественно, у Армении не было денег на приобретение такого количества оружия. Все это оружие было предоставлено им бесплатно с одной целью – чтобы оккупация продолжалась, чтобы азербайджанцы никогда не могли вернуться на земли своих предков, чтобы не допустить мирного урегулирования этого конфликта между Арменией и Азербайджаном. Я неоднократно говорил об этом, и это абсолютная правда. С 2003-го по 2020-й год я вынужден был участвовать в этих переговорах. Я говорил, что страны, имеющие мандат на урегулирование этого вопроса, фактически хотели сделать оккупацию вечной. Одна поставляла оружие, другая оказывала политическую поддержку, третья предоставляла иные привилегии. Именно поэтому вопрос не решался. Кому-то могло показаться, что азербайджанский народ смирится с этим, хотя я много раз говорил, что мы никогда с этим не смиримся. Я говорил об этом еще в 2003 году, когда был избран Президентом, говорил неоднократно и в последующие периоды. И не только говорил - каждый день, каждый час мы приближали этот священный День Победы.

Мы построили мощную экономику, разоблачили Армению на международной арене как государство-оккупанта. В результате наших усилий многие ведущие международные организации были вынуждены принять нашу позицию. Мы создали сильную армию, закупили самое современное оружие и воспитали молодое поколение. Поколение, которое, встав грудью на защиту Родины в Отечественной войне, освободило наши земли от врага. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Мы обязаны этой Победой им, десяткам тысяч таких же азербайджанских солдат и офицеров, как они.

Азербайджанское государство и азербайджанский народ сплотились в единый кулак, и мы всего за 44 дня заставили Армению подписать акт о капитуляции. 44-дневная Отечественная война – это наша славная история. Мы каждый день шли вперед. Ни один человек не покинул поле боя. Не было ни одного дезертира. Это говорит о высоких моральных качествах нашего народа и о том, что весь наш народ и Вооруженные силы были готовы умереть за Родину. В армянской армии, по их собственным словам, было 12 тысяч дезертиров.

Когда Отечественная война закончилась, большая часть Кяльбаджара, Лачина и Агдама все еще находилась под оккупацией. Однако в результате акта о капитуляции мы заставили Армению вернуть нам эти регионы, и она вынуждена была сделать это. То есть Кяльбаджар был освобожден без единого выстрела. Вам, кяльбаджарцам, хорошо знакомы рельеф и климат этого региона. Я тоже прекрасно их знаю, потому что бывал здесь много раз и в прежние времена переходил сюда через Омарский перевал. Освобождение Кяльбаджара военным путем в конце 2020 года – зима уже началась – привело бы к огромным потерям. Конечно, мы бы его освободили, потому что к тому времени практически уничтожили армянскую армию. Но у них были мощные укрепления. В то время Агдеринский район находился не под нашим контролем. Единственным направлением оставалось Муровское, и, повторяю, мы могли понести огромные потери. Поэтому история в очередной раз показала, что прекращение войны 10 ноября 2020 года было самым правильным шагом. Но, вместе с тем, в то время часть наших земель все еще находилась не под нашим контролем. С того времени и до 19 сентября 2023 года главной целью, стоявшей перед нами, было полное восстановление суверенитета нашей страны. Вы хорошо помните эту историю: и ликвидация так называемого Лачинского коридора, и его превращение в дорогу Лачин-Ханкенди, и создание контрольно-пропускного пункта в Лачинском направлении на армяно-азербайджанской границе, в то же время взятие с ноября 2020 года по сентябрь 2023 года важных стратегических точек, операции «Фаррух», «Гырхгыз», «Сарыбаба» – все это наша славная история, и все это было частью нашей целенаправленной политики. Разумеется, тогда мы многого не говорили, да в этом и не было необходимости. Однако мы шли к цели – чтобы на нашей земле не оставалось ни одного сепаратиста. Сепаратизм должен был быть раздавлен, искоренен, и мы сделали это. В результате антитеррористической операции, длившейся всего несколько часов, сепаратистская хунта подписала акт о капитуляции. Подписала документ о якобы прекращении существования своей надуманной так называемой республики.

Для нас 19-20 сентября 2023 года – такие же славные и исторические даты, как и 8 ноября. С тех пор азербайджанский народ живет в мире и, уверен, будет жить в мире и впредь. Как вы знаете, процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений, можно сказать, завершен, и подписанные документы полностью отвечают нашим интересам. Мы добились желаемого, ненавистная Минская группа доживает уже последние дни. Фактически она бездействовала, да и не могла действовать. Однако юридически она существовала, и теперь приближается ее конец.

Авторами мирного договора с Арменией тоже являемся мы, и наша позиция всегда бралась за основу при разработке тех пунктов. Парафирование этого документа фактически поставило точку в армяно-азербайджанском противостоянии. Наряду с этим, обеспечена и сухопутная связь с нашим историческим краем – Нахчываном. С ноября 2020 года и до последних дней мы все время настойчиво держали этот вопрос на повестке дня, прилагали все усилия для достижения этой цели различными путями и, наконец, добились этого. Армения уже взяла на себя это обязательство, и я надеюсь, что в ближайшие годы мы сможем ездить из основной части Азербайджана в Нахчыван на поездах и автомобилях.

В то же время этот маршрут не только соединит две части Азербайджана. Он также станет международным транспортным коридором. Сейчас через территорию Азербайджана проходит несколько транспортных коридоров, и это, конечно, повышает значимость нашей страны. Один коридор пойдет именно в этом направлении. Строительство железной дороги до Зангилана успешно продолжается и, вероятно, завершится в следующем году. Теперь мы полностью модернизируем железную дорогу в Нахчыванской Автономной Республике. Строительство железной дороги планируется и на территории Армении. То есть Армения взяла на себя и это обязательство, что является нашим очередным историческим успехом.

Азербайджанский народ вновь продемонстрировал свое величие на самом высоком международном уровне. Новые реалии, созданные нами в результате как Отечественной войны, так и антитеррористической операции, были признаны всем миром. Это тоже было очень важно, потому что после Отечественной войны и особенно после сентябрьской операции 2023 года покровители Армении, различные страны и круги развернули против нас кампанию. Были явные попытки наказать Азербайджан, ввести санкции против Азербайджана и другие усилия. Правда, ни одно из них не было реализовано. У нас достаточно сильные партнеры, и в международных организациях наша позиция всегда воспринималась как справедливая. Потому что мы вели войну на своей земле. Мы не оккупировали чьи-то земли, как некоторые другие страны, не проводили этнические чистки, не разрушали города и села ни одной страны. Мы сражались на своей земле, повергли врага и восстановили свою территориальную целостность, в том числе на основе резолюций Совета Безопасности ООН. Однако, несмотря на это, страны, покровительствовавшие Армении, постоянно действовали против нас, но документы, подписанные в Вашингтоне, в офисе номер один в мире, положили конец всем этим усилиям.

То есть мировое сообщество, международная общественность полностью приняли нашу Победу и новые реалии, что само по себе является историческим событием. Потому что не секрет, что крупные державы, поддерживавшие Армению как во время оккупации, так и в период войны, всегда создавали и могли создать нам большие проблемы. Наша сила, единство нашего народа с властью, наша военная Победа, настроения в обществе, дух патриотизма – все эти факторы показали всему миру, что с нами должны считаться, а те, кто с нами не считается, в итоге жалеют об этом. Это показали армяно-азербайджанская война, Отечественная война, послевоенный период, и это показывают сегодняшние реалии.

Азербайджан – достойная страна, сильная страна, мы никому не советуем даже думать о каких-либо злонамеренных действиях против нас. Во всяком случае, за последние 80 лет в мире не было второй страны, которая бы добилась столь полной и абсолютной победы, как Азербайджан. Вы видите, какие процессы протекают сейчас в мире. В разных местах происходят столкновения, войны, военные преступления. Но никто не добился полной победы. Войны продолжаются, охватывают еще более обширную географию, и они, вероятно, будут продолжаться, о чем свидетельствует развитие политических процессов. Мы единственная страна, единственный народ, которые добились полной, абсолютной Победы. Мы заставили противника подписать акт о капитуляции. И гарантом мира тоже является Азербайджан.

Мы отомстили врагу на поле боя. Мы в очередной раз показали величие нашего народа. Мы не сделали с ними того, что они сделали с нами. Хотя то, что они сделали, никогда не сотрется из нашей памяти. В том числе военные преступления, совершенные против кяльбаджарцев, геноцид, Ходжалинский геноцид, враждебность, неприязнь и зверства в отношении наших граждан из других регионов, никогда не сотрутся и не должны стереться из нашей памяти. Я говорю это и как Верховный главнокомандующий страны, победившей в войне, и как участник сегодняшнего мирного процесса с Арменией, побежденной Арменией. Мы не хотим войны. Мы хотим мира. Однако эта кровавая история никогда не должна стереться из нашей памяти, мы не должны вестись на сладкие речи, должны быть бдительными. Конечно, наши Вооруженные силы каждую минуту, каждый день стоят на страже интересов и безопасности нашего государства. Мы наблюдаем, видим и будем видеть возможные источники угроз. Мы наращиваем нашу военную мощь. После Второй Карабахской войны в связи с развитием наших сил как на Каспии, так и всех других Вооруженных сил мы увеличили численность наших сил специального назначения на тысячи бойцов – не хочу называть точную цифру, но намного, были созданы новые силы коммандос.

В нашу страну доставлены самые современные беспилотные летательные аппараты, новые артиллерийские системы. Заключены контракты на приобретение новых боевых самолетов, а имеющиеся полностью модернизированы. Мы в любой момент должны быть готовы к войне, потому что ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра. Гарант нашей безопасности – мы сами, государство, народ и наши Вооруженные силы. Поэтому если в чью-то больную голову взбредет мысль совершить какую-либо провокацию против Азербайджана, то, я думаю, они вновь об этом пожалеют. А мы отныне будем жить как народ-победитель и победоносное государство.

Наше дело – созидать. Они разрушили все наши города и села. В городе Кяльбаджар не осталось ни одного уцелевшего здания. Ни в одном селе Кяльбаджара не осталось ни одного здания. Это было варварство. Это был бесчеловечный акт, и это совершил не один, не десять человек, это делалось массово. Они должны заняться этими вопросами. В каком обществе живет Армения? В обществе, которое во время оккупации сделало грабеж своим основным источником дохода. Это больное общество, и я говорю об этом открыто. Я не хочу никого оскорблять. Что мы им сделали, что плохого мы совершили, чтобы столкнуться с таким варварством?! Все города и села были разрушены, мечети разрушены, осквернены, люди были убиты, сожжены. После Второй Карабахской войны они через посредников попросили у нас время, чтобы забрать свое барахло. Мы даже дали им время. А что они сделали? Сожгли, вырубили деревья. Разве человек способен на такое? Ведь это делали не только лидеры сепаратистов. Это делалось массово. То есть мы должны знать, кто перед нами, кто наши соседи. Мы никогда не должны забывать свое прошлое и должны быть бдительными. Я уверен, что все это позволит нам всегда иметь превосходство. Сегодня я говорю это снова, мы заявляем как народ-победитель: мы не забудем это зло, это варварство. Но мы ни с кем не намерены воевать в будущем. Если нам будет угрожать какая-либо опасность, тогда все вновь увидят наш железный кулак. Наша сегодняшняя встреча в окружении этих прекрасных зданий также имеет большое символическое значение. Они разрушили эти места, а мы их отстроили. Я еще раз поздравляю вас с этим событием. Живите спокойно. Желаю вам здоровья и счастья. Спасибо.

Х Х Х

Президент Ильхам Алиев: Кто хочет высказаться?

Житель Джалил Алыев: Господин Президент, господин Верховный главнокомандующий, многоуважаемая Мехрибан ханым, приветствуем вас от имени кяльбаджарцев. Добро пожаловать в наш родной край! Мы внимательно следили за всеми Вашими выступлениями, одобряем, приветствуем их. Вы – герой всех этих событий. Еще раз выражаем Вам благодарность. Известно, что Кяльбаджар – это край ашугов, край поэтов. Наш замечательный поэт Суджаат написал 32 года назад:

(Читает стихи)

Эти радостные события произошли благодаря Вам. Выражаю Вам признательность. Спасибо, да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю, спасибо.

Джалил Алыев: Мы всегда должны быть рядом с Вами. Мы должны быть едины. Должны сплотиться в единый кулак. Должны завершить «Великое возвращение». Как говорит моя дочь Хокума, все будет хорошо. Еще раз выражаю Вам признательность.

Жительница Фанара Садыгова: Уважаемый Верховный главнокомандующий, господин Президент, наша горячо любимая, дорогая Мехрибан ханым, дорогие гости и соотечественники. Сегодня, спустя много лет, я с большой гордостью приветствую Вас в моем родном краю, райском Кяльбаджаре. Вы умело, решительно, несмотря на бессонные ночи, напряженные дни, продолжили политику, основу которой заложил великий лидер, Вы написали историю Победы, не имеющей аналога в мире. Вы вернули наши оккупированные земли, господин Президент. Вы подписали ряд очень важных соглашений. Мы гордимся Вами. Мы всегда рядом с Вами. Да упокоит Аллах душу великого лидера, он оставил нам такого достойного преемника, как Вы. Каждый раз, когда мы смотрим по телевизору Ваши встречи с президентами, мы с большим волнением и радостью наблюдаем за тем, как Вы уверенно держитесь, прекрасно говорите – Вы настоящий полиглот. Вы прекрасно владеете многими языками, даже лучше, чем носители. Мы гордимся этим. Такой талант дарован Аллахом не каждому президенту.

Господин Президент, хочу сделать небольшое отступление. Извините, но если я этого не скажу, то душа моего отца не простит меня. Еще в 1992 году, когда царили хаос, произвол, мой отец, простой водитель, – в Кяльбаджаре его знали как хорошего человека, – очень переживал из-за этих событий. Он отправил телеграмму великому лидеру, который в то время был председателем Верховного Совета, где написал, что Азербайджан в опасности, Вы нужны здесь. Когда в 1998 году великий лидер был избран Президентом, показали фрагмент выступления моего отца. Затем показали как Президент целует флаг и поднимается на трибуну. К сожалению, мой отец скончался в день освобождения города Шуша.

Президент Ильхам Алиев: Да упокоит Аллах его душу!

Фанара Садыгова: Да упокоит Аллах души Ваших родных, покинувших этот мир. Души наших отцов сегодня радуются. Великий лидер оставил вместо себя такого достойного сына, как Вы. Сегодня радуется и душа моего отца, потому что сбылась наша мечта. В нашем родном Кяльбаджаре, во всем Карабахе ведется большая созидательная работа. Это делаете Вы. Мы благодарны Вам. Да упокоит Аллах души наших шехидов, да ниспошлет Он здоровья нашим гази. Уважаемый Президент, мы желаем Вам успехов в этой тяжелой работе, в этой деятельности. Желаем здоровья Вашей семье, Вам. Мы всегда стоим за Вами. Как Вы говорите: «Да здравствует Азербайджан! Карабах – это Азербайджан!».

Х Х Х

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, благодарю за добрые слова.

Кяльбаджар – один из красивейших районов нашей страны. Каждый раз, приезжая сюда, мы с Мехрибан ханым смотрим из машины и говорим друг другу: «Какой же это красивый край, какая прекрасная панорама. Ему нет равных в мире!». Но и вы хорошо знаете, что из-за бездорожья Кяльбаджар всегда считался труднодоступным районом. Сто лет назад дорог вообще не было, можно было передвигаться только на лошадях. Те дороги, которые были построены позже, в советское время, были очень опасными, узкими. Впервые после оккупации мы с Мехрибан ханым приехали в Кяльбаджар, конечно же, через Омарский перевал. В то время и той дороги практически не было, это была тропинка, к тому же очень опасная. Но перед нами открылся такой великолепный вид, что трудности совершенно не ощущались. По дороге из Гёйгёля, глядя вниз с Омарского перевала, мы всякий раз восхищались этой природой. В то же время я сразу же дал указание о том, что мы обязательно должны построить современную дорогу от Гянджи до Кяльбаджара. Потому что, как вы знаете, в то время мы не могли пользоваться дорогой Агдере-Кяльбаджар. Немедленно начались работы, и сегодня, когда мы с Мехрибан ханым приехали в Кяльбаджар, мы впервые проехали не через Омарский перевал, а через тоннель. Это пятый по длине тоннель в Европе, самый большой тоннель длиной около 12 километров. Но на дороге уже есть пять тоннелей. Сегодня мы открыли самый длинный из них. Правда, для полного завершения работ внутри тоннеля потребуется, наверное, еще семь-восемь месяцев. После этого ездить из Кяльбаджара в Гянджу, Гёйгёль станет очень удобно. То есть мы соединяем Кяльбаджар с западным регионом нашей страны.

Другая дорога, которую мы тоже сейчас строим, – это дорога Агдере-Кяльбаджар. Она идет из Нафталана. Эта дорога существовала, в период оккупации ею пользовались захватчики. Я ездил и по этой дороге. Она тоже очень неудобная, ухабистая. Поэтому мы расширяем, реконструируем и эту дорогу.

Третье же направление – дорога Кяльбаджар-Лачин. В то время я проехал из Гёйгёля в Кяльбаджар, а из Кяльбаджара до Лачина. В жизни не видел такой опасной дороги. Вы, наверное, тоже ее помните. Сейчас мы придаем этой дороге совершенно новый вид, строя тоннели с четырехполосным движением, мосты.

В селе Горчу Лачинского района введен в строй международный аэропорт. У нас были трудности и с выбором места для него, потому что мы не могли найти ни одного ровного места в Кяльбаджаре и Лачине, чтобы построить там взлетно-посадочную полосу. Нет ни одного ровного места. Но я хотел, чтобы аэропорт располагался близко и к Кяльбаджару, и к Лачину. Именно поэтому было выбрано то место. Нам сказали, что здесь это сделать невозможно, придется резать горы. Я сказал, если нужно резать, давайте разрежем. Уверен, что благодаря аэропорту эти места станут прекрасным туристическим центром. То есть будет удобное сообщение с трех направлений – Гянджи, Лачина, даже из Зангилана до Кяльбаджара, а еще Нафталан, Агдере, Сарсанг, Кяльбаджар. И это, конечно же, создаст большие возможности для оживления региона благодаря привлечению бизнесменов, строительству отелей, туристических комплексов. То есть у нас очень большие планы. Я уже заявлял, что мы начинаем строить и канатные дороги. Первую – в Лачине. Вы хорошо знаете город Лачин, расстояние от реки Хакари до верхнего квартала Лачина большое. И перепад высот тоже большой. Канатная дорога в городе Лачин будет готова, наверное, в следующем году. Вторая канатная дорога – Ханкенди-Шуша, мы заложили и ее фундамент. А третья канатная дорога будет в Кяльбаджаре. Мы также посмотрели ее местоположение. Это очень красивое, живописное место, райский уголок. Но чтобы превратить эти места в рай, нужны вот такие прекрасные условия. И мы это делаем. Так что еще раз поздравляю вас. Живите счастливо, желаю вам здоровья. Спасибо.

X X X

Затем состоялась церемония вручения ключей.

X X X

Житель Хикмет Шахмурадов: Большое спасибо, господин Президент, спасибо, признателен. С Вашего позволения, господин Президент, выражаю Вам свою благодарность, признательность. Мы всегда внимательно слушали Ваши выступления. Мы с гордостью наблюдаем за Вами, господин Президент. Я знаю Вас как основоположника мира, счастья. Надеюсь, что Ваша миссия проявит себя в глобальном масштабе, и человечество, последовав Вашему примеру, установит мир. Наш мир, наш Азербайджан будут жить счастливо и спокойно.

Жительница Фанара Садыгова: Да хранит Аллах Вас и Ваших близких. А за тоннель выражаю особую благодарность. Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Теперь отсюда, из Кяльбаджара, вы сможете доехать до Гянджи, наверное, за полтора часа. Хочу коснуться еще одного вопроса. Когда я сегодня открывал тоннель, дал еще одно указание. Теперь они будут работать над тем, как укоротить дорогу из Тоганалы до Гянджи, потому что она немного неудобная. Там тоже будет построен тоннель, возможно, не один, а несколько. Если это произойдет, то из Гянджи в Кяльбаджар можно будет спокойно доехать за час, час 10 минут.

Жительница Фанара Садыгова: Как говорится, вы сделали невозможное возможным. Да хранит Вас Аллах!

Мехрибан ханым, я хотела бы обнять Вас. Мы Вас любим, да хранит Аллах Ваших детей, да дарует Вам Аллах долгих лет жизни, мы Вас очень любим.

X X X

Затем было сделано совместное фото.

X X X

Житель: Пусть Азербайджан всегда радует нас своими успехами. Пусть благополучие и счастье всегда будут с нашим народом.

Президент Ильхам Алиев: Период, когда вы были переселенцами, уже завершился. Теперь вы заселяетесь здесь. Будут построены и другие жилые комплексы. Здесь будет прекрасный город.

Житель: Под Вашим руководством. Иншаллах. Да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Какова была численность населения здесь в советское время?

Житель: Население города составляло 7-8 тысяч.

Президент Ильхам Алиев: 7-8 тысяч человек. Теперь в этих четырех жилых комплексах будут проживать 10 тысяч человек.

Жители: Иншаллах.

Президент Ильхам Алиев: То есть больше, чем в то время. А в дальнейшем, конечно, будет еще больше. Где вы жили во время оккупации? В Баку?

Житель: Да.

Президент Ильхам Алиев: Истису сейчас приобретает известность. Я отправляю эту воду президентам. И в Америку взял с собой.

Жительница: Я выражаю Вам признательность. Мой отец стал шехидом в 1993 году.

Президент Ильхам Алиев: Да упокоит Аллах его душу.

Жительница: Я горжусь Вами, членами Вашей семьи, нашим государством. Потому что благодаря Вам я сегодня смогла ступить на эту землю, где стал шехидом мой отец. Выражаю Вам признательность. Весь наш народ гордится Вами. Пусть Аллах вечно хранит Вас.

Президент Ильхам Алиев: Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Их кровь не осталась на земле.

Жительница: Не осталась, да, слава Аллаху.

Президент Ильхам Алиев: Мы не оставили их кровь на земле. Мы на поле боя отомстили за шехидов Первой и Второй Карабахской войн. Это утешение для всех детей шехидов.

Жительница: Сегодня мы с чувством гордости находимся здесь, на нашей земле. Благодаря Вам. Мы признательны Вам.

Мехрибан ханым Алиева: Вы тоже подойдите, встаньте с этой стороны.

Жительница: Можно подойти к Вам?

Президент Ильхам Алиев: Да. Где вы жили во время оккупации?

Жительница: Я в Гёйгёле.

Президент Ильхам Алиев: В Гёйгёле?

Жительница: Да. Желаю, чтобы ключи, которые Вы нам вручили, открыли двери благодати, Иншаллах.

Президент Ильхам Алиев: Принимаются меры для открытия здесь рабочих мест. Здесь должны быть и жилье, и рабочие места.

Жительница: Иншаллах.

Президент Ильхам Алиев: Здесь строится прекрасная школа.

Жительница: Да. Да хранит Вас Аллах.

Жители: Иншаллах, Иншаллах. Пусть растут настоящие патриоты.

Жительница: Этот парень работает в лаборатории нашего прекрасного Истису.

Президент Ильхам Алиев: Сейчас там работает?

Житель: Да. Там работает. Я горжусь нашим краем, нашим народом.

Президент Ильхам Алиев: Мы восстановили и Истису. Это был один из первых проектов. И знайте, что между Истису советских времен и нынешним есть большая разница.

Жители: Да.

Президент Ильхам Алиев: Мы исследовали воду в лаборатории, ее изучали иностранные специалисты. В ее составе был некоторые вещества, из-за чего она не соответствовала стандартам. Она была полностью очищена, и сейчас это лучшая вода в мире.

Жительница: Да, я участвую в очистке.

Президент Ильхам Алиев: Вы тоже там работаете?

Жительница: Да. Господин Президент, можно с Вами сфотографироваться?

Президент Ильхам Алиев: Да, давайте.

Житель: Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Это ваша мать?

Жительница: Мы приехали сюда. И даст Аллах, будем здесь работать.

Президент Ильхам Алиев: Например, сколько минут занимает дорога?

Жительница: Добираюсь за 15 минут.

Президент Ильхам Алиев: За 15 минут. В следующем году будет сдан в пользование и отель. Там будут сотни рабочих мест.

Жительница: Дай Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Они разрушили и санаторий «Истису», видели? Не знаю, были вы там или нет. Но какое сейчас построено красивое здание, видели?

Житель: Очень красивое.

Президент Ильхам Алиев: Давайте все вместе сфотографируемся.

Житель: Большое спасибо, господин Президент. Желаю Вам долгих лет жизни. Да хранит Вас Аллах.

Жительница: Моя дочь идет. Пусть подойдет, может сфотографируемся и с ней?

Мехрибан ханым Алиева: Конечно, пусть подойдет. Она и малыша взяла с собой. Пришла со своим трехмесячным ребенком.

Жительница: Она впервые в Кяльбаджаре.

Президент Ильхам Алиев: Да, отлично.

Мехрибан ханым Алиева: Ему исполнилось три месяца. Это наш маленький Али?

Жительница: Да.

Мехрибан ханым Алиева: Алиш, пойдем, посмотрим.

Жительница: Большое спасибо, да ниспошлет Аллах Вам здоровья. Мехин, подойди, ты же хотела сфотографироваться с Мехрибан ханым.

Жительница: Иду.

Мехрибан ханым Алиева: Смотри, кого я несу? Нашего маленького Али.

Президент Ильхам Алиев: Иди, малыш, сфотографируемся вместе. Кто его мама?

Мехрибан ханым Алиева: Пусть и бабушка подойдет.

Президент Ильхам Алиев: Где его бабушка?

Мехрибан ханым Алиева: Бабушка тоже здесь.

Жительница: Да ниспошлет Аллах Вам здоровья.

Президент Ильхам Алиев: Его зовут Али?

Житель: Да, Али.

Жительница: Да хранит его Аллах.

Мехрибан ханым Алиева: Да хранит его Аллах, пусть растет на радость родителям.

Жительница: Да ниспошлет Аллах всем вам здоровья.

Другая жительница: Большое спасибо, я Вам признательна.

Жительница: И нас сфотографируйте с Мехрибан ханым.

Житель: Когда война закончилась, я написал стихотворение. Позвольте мне прочитать его последний куплет.

(Читает стихи)

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Жительница: Мы также принесли книгу, чтобы преподнести ее Вам.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Жительница: Пусть Ваш флаг всегда развевается на высоте, никогда не опустится.

Президент Ильхам Алиев: Не опустится, Иншаллах. Мы будем идти только вперед. Какие у вас здесь условия? Хорошие?

Жительница: Да, большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Да, я тоже посмотрел, здесь очень красиво. Комнаты просторные, есть газ. В советское время здесь не было газа.

Жительница: Нет, не было, мы вынуждены были рубить деревья в лесу.

Президент Ильхам Алиев: Да, они вырубали леса. Провести сюда газ было непросто.

Жительница: Очень сложно.

Житель: Очень сложно было вести сюда, разрезая горы.

Жительница: Мы видим, как во многих местах Вы проводите созидательные работы. Дай Аллах Вам долгих лет жизни.

Президент Ильхам Алиев: Так и должно быть, сколько лет вы прожили в страданиях. Вы испытали как физические, так и моральные страдания.

Жительница: Да, мы перенесли много моральных страданий.

Президент Ильхам Алиев: Это было тяжело, палаточный городок. Быть изгнанным из родных мест – очень тяжелая участь. И не на год, не на десять лет, а на тридцать.

Житель: 32 года.

Президент Ильхам Алиев: Да, если вы покинули эти места в апреле 1993 года, то это 32 года. Поэтому для вас должны быть созданы самые лучшие условия. Это швейцарский проект. Он полностью схож с городами Швейцарии. Да, и по архитектуре, и по дизайну интерьера. Знаете, Швейцария занимает первое место в мире по качеству жизни человека. Именно поэтому мы выбрали этот проект для Кяльбаджара.

Житель: Он подходящий для этой погоды, для этого климата.

Президент Ильхам Алиев: Да. Какая красота, с той и этой стороны красивые здания. Живите на здоровье.

Житель: Большое спасибо, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Желаю вам здоровья.

Житель: Да хранит Вас Аллах.

Жительница: Спасибо. Да хранит Вас Аллах.