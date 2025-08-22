Что умеет новый Redmi Pad 2 и чем он может удивить покупателей в Азербайджане - ФОТО

Редакции 1news.az удалось одной из первых протестировать новый планшет Redmi Pad 2.

Мы несколько дней провели с устройством в повседневных условиях — использовали его для работы, общения и развлечений. Планшет оставил положительное впечатление благодаря сочетанию современного дизайна, удобства и функциональности. А самое интересное — к новому учебному сезону планшет дополняется неожиданным бонусом, о котором мы расскажем в конце обзора.

Дисплей и дизайн

Redmi Pad 2 оснащён 11-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560×1600 и частотой обновления до 90 Гц . Такой дисплей позволяет комфортно смотреть фильмы в высоком качестве, работать с документами и проводить видеозвонки. Картинка выглядит чёткой, с насыщенными цветами и плавной прокруткой, что особенно важно для студентов и школьников, привыкших к современным смартфонам.

Корпус выполнен из металла, с аккуратными плоскими рамками, благодаря чему планшет смотрится стильно и современно. Толщина всего 7,36 мм и вес в 510 грамм делают его удобным для переноски в рюкзаке или сумке, а три цветовых варианта — серый, зелёный и фиолетовый — позволяют выбрать устройство по вкусу.

Производительность

В основе Redmi Pad 2 лежит процессор MediaTek Helio G100 Ultra (8 ядер, 6-нм техпроцесс), дополненный 4/6/8 ГБ оперативной памяти . Такая комбинация обеспечивает стабильную работу в большинстве повседневных сценариев: от учебных приложений и браузера до офисных документов и социальных сетей. Для игр мощности тоже хватает, хотя рассчитывать стоит на средние настройки — для тяжёлых 3D-проектов планшет не предназначен.

Хранить файлы, фото и приложения можно во встроенной памяти объёмом 128 или 256 ГБ, а при необходимости её легко расширить картой microSD до 2 ТБ. Это делает устройство удобным для тех, кто любит держать под рукой учебные материалы, фильмы и музыку офлайн, не ограничивая себя в пространстве.

Камеры

Фронтальная камера с разрешением 5 Мп и углом обзора 105° подойдёт для видеозвонков и онлайн-занятий. Благодаря широкому углу в кадр легко помещается вся комната или несколько собеседников, что полезно для групповых звонков.

Основная камера на 8 Мп, оснащённая автофокусом, предназначена для базовых задач: сканировать документы, сфотографировать конспект или быстро сделать заметку. Для художественной съёмки возможностей мало, но для повседневных нужд этого более чем достаточно.

Звук и мультимедиа

Redmi Pad 2 оснащён четырьмя динамиками, что заметно повышает качество звучания. Громкость позволяет смотреть фильмы даже без наушников, а стереоэффект даёт ощущение объёмности — звук словно окружает пользователя. Это особенно ценно для мультимедиа и онлайн-уроков, где важна чёткая передача речи.

Из интерфейсов доступны USB Type-C и поддержка OTG, что позволяет подключать флешки и периферию. Однако привычного 3,5-мм разъёма для наушников и модуля NFC здесь нет, что стоит учитывать.

Автономность

Аккумулятор ёмкостью 9000 мА·ч позволяет планшету уверенно работать целый день даже при активном использовании. При умеренной нагрузке устройство спокойно проживёт два дня без подзарядки, что делает его хорошим спутником для студентов и тех, кто берёт планшет на занятия или работу.

Поддерживается быстрая зарядка на 18 Вт, хотя в комплекте идёт адаптер на 15 Вт . Это значит, что зарядка займёт чуть больше времени, но при желании можно докупить более мощный блок.

ПО и безопасность

Устройство работает на базе Android 15 с фирменной оболочкой HyperOS 2 . Интерфейс минималистичен, быстрый и интуитивно понятный, что упрощает работу даже начинающим пользователям. Xiaomi добавила ряд удобных функций, включая оптимизацию для многозадачности и детский режим.

Для разблокировки используется распознавание лица, которое работает быстро и стабильно. Конечно, это не уровень продвинутых биометрических систем, но для планшета среднего сегмента решение вполне уместное.

Redmi Pad 2 — сбалансированный и практичный планшет среднего сегмента. Основные преимущества — качественный экран, высокая автономность, мощный звук и достаточный объём памяти. Это делает устройство привлекательным вариантом как для учебы, так и для повседневных задач. Он не претендует на флагманские характеристики, но остаётся разумным и функциональным выбором для широкой аудитории.

К новому учебному сезону в продаже Redmi Pad 2 предусмотрено практичное дополнение: в магазинах Kontakt, Baku Electronics и Irshad планшет комплектуется беспроводными наушниками Redmi Buds 6 Active. Такое решение делает устройство ещё более универсальным — наушники будут удобны для онлайн-занятий, а также для прослушивания музыки и просмотра фильмов.