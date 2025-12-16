Эрдоган: Турция с нового года предпримет символические шаги по нормализации отношений с Арменией

Турция с 2026 года предпримет некоторые символические шаги в рамках процесса нормализации отношений с Арменией.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 16-й Конференции послов в Национальном выставочном зале Бештепе в Анкаре.

По его словам, Анкара продвигает процесс нормализации отношений с Арменией в координации и диалоге с Азербайджаном.

«Азербайджан и Армения близки к подписанию мирного соглашения. Находясь в диалоге с Азербайджаном, мы также продвигаем процессы нормализации наших отношений с Арменией», - сказал он.

Источник: Hürriyet