Эрдоган: Турция с нового года предпримет символические шаги по нормализации отношений с Арменией
Турция с 2026 года предпримет некоторые символические шаги в рамках процесса нормализации отношений с Арменией.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 16-й Конференции послов в Национальном выставочном зале Бештепе в Анкаре.
По его словам, Анкара продвигает процесс нормализации отношений с Арменией в координации и диалоге с Азербайджаном.
«Азербайджан и Армения близки к подписанию мирного соглашения. Находясь в диалоге с Азербайджаном, мы также продвигаем процессы нормализации наших отношений с Арменией», - сказал он.
Источник: Hürriyet
