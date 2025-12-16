Азербайджан и Армения близки к подписанию мирного соглашения, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Азербайджан и Армения близки к подписанию мирного соглашения. Находясь в диалоге с Азербайджаном, мы также продвигаем процессы нормализации наших отношений с Арменией.», - сказал он на 16-й Конференции послов в Национальном выставочном зале Бештепе в Анкаре.

В своем выступлении он коснулся также темы Сирии. «Число вернувшихся в Сирию достигло 580 тысяч. Добровольное, безопасное и достойное возвращение беженцев, без сомнения, будет ускоряться по мере того, как атмосфера мира будет становиться устойчивой», - сказал Эрдоган.

Источник: TRT Haber