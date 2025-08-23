Посол Нариман Джелял: Анкара рассматривает возможность отправки военных в Украину в рамках гарантий безопасности

Турция готова присоединиться как минимум к послевоенному разминированию Черного моря. Также Анкара рассматривает возможность отправки военных в Украину в рамках гарантий безопасности.

Об этом в эфире телемарафона заявил посол Украины в Турции Нариман Джелял.

«Я только вчера встречался с министром обороны Турции Яшаром Гюлером, у нас был очень хороший разговор. Турция готова уже в ближайшее время присоединиться к разминированию Черного моря», - сообщил посол.

Кроме морского разминирования, турецкая сторона также рассматривает предложения об участии в гуманитарном гражданском наземном разминировании.

Джелял отметил, что Турция – одна из тех 10 стран, которые уже потенциально готовы отправить военных в Украину в рамках предоставления гарантий безопасности. «Мы приветствуем подобные шаги от Турции», - добавил дипломат.

Президент Украины Володимир Зеленский также недавно заявлял, что Турция выразила готовность принять участие в гарантиях безопасности для Украины, взяв на себя ответственность за морскую безопасность.

Источник: АЗЕРТАДЖ