Глава Службы госбезопасности Грузии ушел в отставку

Глава Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Анри Оханашвили ушел в отставку.

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на странице СГБ в социальной сети Facebook.

«Хочу сообщить общественности, что на основании консультаций с правящей командой принял решение покинуть должность главы Службы госбезопасности Грузии и занять должность советника премьер-министра Грузии по вопросам национальной безопасности», — говорится в заявлении.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе брифинга заявил, что новым главой СГБ станет исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе.

По словам главы грузинского кабмина, его кандидатура будет представлена парламенту.

Источник: Gazeta.Ru