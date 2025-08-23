 Глава Службы госбезопасности Грузии ушел в отставку | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Глава Службы госбезопасности Грузии ушел в отставку

First News Media19:31 - Сегодня
Глава Службы госбезопасности Грузии ушел в отставку

Глава Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Анри Оханашвили ушел в отставку.

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на странице СГБ в социальной сети Facebook.

«Хочу сообщить общественности, что на основании консультаций с правящей командой принял решение покинуть должность главы Службы госбезопасности Грузии и занять должность советника премьер-министра Грузии по вопросам национальной безопасности», — говорится в заявлении.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе брифинга заявил, что новым главой СГБ станет исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе.

По словам главы грузинского кабмина, его кандидатура будет представлена парламенту.

Источник: Gazeta.Ru

Поделиться:
176

Актуально

Повестка Президента

Формат будущего: Баку, Ашхабад и Ташкент строят новую ось сотрудничества

Политика

Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили актуальные вопросы двусторонней и ...

Общество

Воскресенье обещает быть жарким

Xроника

Валентина Матвиенко поздравила Мехрибан Алиеву с днем рождения

В мире

США мобилизует 1,7 тыс. бойцов Нацгвардии на борьбу с нелегалами

Глава Службы госбезопасности Грузии ушел в отставку

Посол Нариман Джелял: Анкара рассматривает возможность отправки военных в Украину в рамках гарантий безопасности

У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Макрон: Единственное государство, предлагающее мир через капитуляцию, — Россия

Россия ударила по американскому заводу в Украине

В Киеве готовы к признанию нескольких территорий де-факто утраченными

Альпинистка Наталья Наговицина погибла на пике Победы

Последние новости

США мобилизует 1,7 тыс. бойцов Нацгвардии на борьбу с нелегалами

Сегодня, 20:31

Азербайджан увеличил экспорт хлопка в июле почти на 7%

Сегодня, 20:15

Роналду не смог выиграть Суперкубок Саудовской Аравии

Сегодня, 19:51

Глава Службы госбезопасности Грузии ушел в отставку

Сегодня, 19:31

Лига чемпионов: На матч «Карабах» - «Ференцварош» продано около 30 тыс. билетов

Сегодня, 19:16

Посол Нариман Джелял: Анкара рассматривает возможность отправки военных в Украину в рамках гарантий безопасности

Сегодня, 19:00

В Баку начал работу II Международный форум молодежи по мультикультурализму - ФОТО

Сегодня, 18:51

У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

Сегодня, 18:48

В Германии предложили рассмотреть возможность запрета АдГ

Сегодня, 17:46

Король Нидерландов принял отставку главы МИД и ряда членов правительства

Сегодня, 17:00

В Армении требуют закрытия российской базы в Гюмри

Сегодня, 16:58

На западе Турции произошло землетрясение

Сегодня, 16:50

Азербайджанский борец: Горжусь победой над армянским соперником

Сегодня, 16:40

Итальянский телеканал RAI выпустил репортаж о космической и инновационной экосистеме Азербайджана

Сегодня, 16:20

Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки

Сегодня, 16:00

Архиепископ Аляски извинился за встречу с Путиным

Сегодня, 15:50

В поселке Сарай полностью сгорел частный дом

Сегодня, 15:35

В стамбульском отеле нашли мертвыми двух голландских подростков

Сегодня, 15:30

Представитель ИСЕСКО: Азербайджан демонстрирует миру пример сохранения, пропаганды и развития мультикультурных ценностей

Сегодня, 15:20

В Ясамальском районе убита женщина - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:00
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06