Поставки азербайджанских нефтепродуктов в Армению продолжатся на новых условиях

Грузия намерена взимать плату за повторный транзит нефтепродуктов из Азербайджана в Армению.

Об этом в беседе с NEWS.am сообщил директор компании «Мега Трейд» Карен Айриян, отметив, что в рамках текущих поставок в Армению импортируется не только бензин Premium, но и бензин Regular.

Как ранее сообщал 1news.az, Азербайджан в ближайшее время осуществит очередную поставку нефтепродуктов в Армению. В поставку входят 1 000 тонн бензина марки АИ-92, 1 000 тонн дизельного топлива и 1 800 тонн бензина марки АИ-95.

Отвечая на вопрос о возможном влиянии введения транзитного сбора на розничные цены на топливо, Айриян сообщил, что окончательные расчёты будут проведены после поступления партии. «Когда товар будет доставлен, мы произведем расчёт себестоимости и определим отпускную цену. На стоимость бензина влияет целый ряд факторов, включая динамику цен на международных рынках и ежедневные колебания валютных курсов. Размер транзитного сбора — лишь один из элементов себестоимости. Не думаю, что его введение окажет существенное влияние на конечную цену: некоторое воздействие будет, но заметного подорожания не ожидается», — отметил он.

Глава «Мега Трейд» также сообщил, что, как и в предыдущий раз, бензин был приобретён у трейдинговой компании. Комментируя вопрос о наличии долгосрочного контракта, Айриян пояснил, что на рынке нефтепродуктов договоры, как правило, заключаются отдельно под каждую партию. «Мы рассматриваем эту компанию как одного из поставщиков. Если коммерческое предложение окажется невыгодным, мы откажемся от закупки. В данном случае условия были конкурентоспособными, поэтому мы приняли предложение», — сказал он.

По словам Айрияна, общий объём импорта азербайджанского бензина двумя компаниями составляет несколько тысяч тонн. Отметим, что «Мега Трейд» является одной из двух компаний, осуществляющих импорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению. Вторым импортером выступает компания «Шиша уорлд».

Напомним, что в рамках мирной повестки между Азербайджаном и Арменией в декабре прошлого года начался экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. Согласно договорённостям, достигнутым 28 ноября 2025 года в Габале на встрече заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и заместителя премьер-министра Армении Мгера Григоряна, 18 декабря 2025 года в Армению были отправлены 22 железнодорожных вагона бензина марки АИ-95, произведённого компанией SOCAR.

Вопрос транзита азербайджанских нефтепродуктов в Армению через территорию Грузии ранее вызвал широкий резонанс в СМИ. Ряд изданий сообщал, что грузинская сторона якобы намеревалась установить транзитный сбор в размере 92 долларов за тонну топлива.

В правительстве Грузии заявили, что пошлины за первый транзит взиматься не будут. В Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии сообщили, что 5 декабря 2025 года от партнеров был получен запрос на осуществление разовой транзитной перевозки топлива из Азербайджана в Армению.

По решению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе АО «Грузинская железная дорога» было поручено в экстренном порядке и на безвозмездной основе обеспечить железнодорожную перевозку груза. Таким образом, первый транзит азербайджанских нефтепродуктов через территорию Грузии был осуществлён полностью бесплатно.