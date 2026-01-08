 Поставки азербайджанских нефтепродуктов в Армению продолжатся на новых условиях | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Поставки азербайджанских нефтепродуктов в Армению продолжатся на новых условиях

First News Media15:40 - Сегодня
Поставки азербайджанских нефтепродуктов в Армению продолжатся на новых условиях

Грузия намерена взимать плату за повторный транзит нефтепродуктов из Азербайджана в Армению.

Об этом в беседе с NEWS.am сообщил директор компании «Мега Трейд» Карен Айриян, отметив, что в рамках текущих поставок в Армению импортируется не только бензин Premium, но и бензин Regular.

Как ранее сообщал 1news.az, Азербайджан в ближайшее время осуществит очередную поставку нефтепродуктов в Армению. В поставку входят 1 000 тонн бензина марки АИ-92, 1 000 тонн дизельного топлива и 1 800 тонн бензина марки АИ-95.

Отвечая на вопрос о возможном влиянии введения транзитного сбора на розничные цены на топливо, Айриян сообщил, что окончательные расчёты будут проведены после поступления партии. «Когда товар будет доставлен, мы произведем расчёт себестоимости и определим отпускную цену. На стоимость бензина влияет целый ряд факторов, включая динамику цен на международных рынках и ежедневные колебания валютных курсов. Размер транзитного сбора — лишь один из элементов себестоимости. Не думаю, что его введение окажет существенное влияние на конечную цену: некоторое воздействие будет, но заметного подорожания не ожидается», — отметил он.

Глава «Мега Трейд» также сообщил, что, как и в предыдущий раз, бензин был приобретён у трейдинговой компании. Комментируя вопрос о наличии долгосрочного контракта, Айриян пояснил, что на рынке нефтепродуктов договоры, как правило, заключаются отдельно под каждую партию. «Мы рассматриваем эту компанию как одного из поставщиков. Если коммерческое предложение окажется невыгодным, мы откажемся от закупки. В данном случае условия были конкурентоспособными, поэтому мы приняли предложение», — сказал он.

По словам Айрияна, общий объём импорта азербайджанского бензина двумя компаниями составляет несколько тысяч тонн. Отметим, что «Мега Трейд» является одной из двух компаний, осуществляющих импорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению. Вторым импортером выступает компания «Шиша уорлд».

Напомним, что в рамках мирной повестки между Азербайджаном и Арменией в декабре прошлого года начался экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. Согласно договорённостям, достигнутым 28 ноября 2025 года в Габале на встрече заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и заместителя премьер-министра Армении Мгера Григоряна, 18 декабря 2025 года в Армению были отправлены 22 железнодорожных вагона бензина марки АИ-95, произведённого компанией SOCAR.

Вопрос транзита азербайджанских нефтепродуктов в Армению через территорию Грузии ранее вызвал широкий резонанс в СМИ. Ряд изданий сообщал, что грузинская сторона якобы намеревалась установить транзитный сбор в размере 92 долларов за тонну топлива.

В правительстве Грузии заявили, что пошлины за первый транзит взиматься не будут. В Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии сообщили, что 5 декабря 2025 года от партнеров был получен запрос на осуществление разовой транзитной перевозки топлива из Азербайджана в Армению.

По решению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе АО «Грузинская железная дорога» было поручено в экстренном порядке и на безвозмездной основе обеспечить железнодорожную перевозку груза. Таким образом, первый транзит азербайджанских нефтепродуктов через территорию Грузии был осуществлён полностью бесплатно.

Поделиться:
187

Актуально

Мнение

Азербайджан: время инициатив и влияния

Общество

Погода на пятницу: В Баку усилится ветер

Мнение

Азербайджан и «черный список» SAT: чьи махинации привели к отказам целой стране?

Общество

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и ...

Политика

Поставки азербайджанских нефтепродуктов в Армению продолжатся на новых условиях

Пашинян: демаркация армяно-азербайджанской границы нужна для реализации проекта TRIPP

Пашинян: Баку и Ереван обсуждают список товаров, представляющих взаимный интерес

Ильхам Алиев: Сегодня наши генерирующие мощности составляют примерно 10 тысяч МВт

Выбор редактора

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Новости для вас

Планируется строительство нового терминала в международном аэропорту Гейдар Алиев

Президент Ильхам Алиев: Сегодняшний мир устроен так: кто силён - тот и прав - ВИДЕО

Haber Global: Президент Ильхам Алиев обратился с призывом к тюркскому миру - ВИДЕО

МИД Азербайджана направило поздравления Кубе и Судану

Последние новости

10-летний Сархан, пострадавший в ДТП в центре Баку, вышел из комы

Сегодня, 16:00

В Баку простились с основателем группы «Кярван» Севиндж Керимовой - ФОТО

Сегодня, 15:47

Поставки азербайджанских нефтепродуктов в Армению продолжатся на новых условиях

Сегодня, 15:40

Оборот, зафиксированный с помощью контрольно-кассовых аппаратов нового поколения, вырос на 14,8%

Сегодня, 15:25

В Масаллинской больнице прокомментировали смерть 32-летнего пациента - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:20

В Турции беспилотник атаковал нефтяной танкер

Сегодня, 15:12

Стали известны подробности ареста Эльшада Хосе - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:05

Гражданам возвращено более 31 млн манатов НДС, уплаченного за жилые и нежилые помещения

Сегодня, 15:02

Мы сконцентрированы на мире с Баку: Пашинян об отзыве исков

Сегодня, 15:00

В Барде задержали торговцев оружием - ФОТО

Сегодня, 14:52

Пашинян: демаркация армяно-азербайджанской границы нужна для реализации проекта TRIPP

Сегодня, 14:37

Кино на неделю: Психологический триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сайфред и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:33

Пашинян: Баку и Ереван обсуждают список товаров, представляющих взаимный интерес

Сегодня, 14:28

Пашинян: Гарегин II вынужден будет уйти, как ушел Серж Саргсян

Сегодня, 14:25

Азербайджан: время инициатив и влияния

Сегодня, 14:22

МО Турции: отправка военных в Украину возможна при прекращении огня

Сегодня, 14:17

Пашинян заявил, что его позиция по ОДКБ не изменилась

Сегодня, 14:08

Погода на пятницу: В Баку усилится ветер

Сегодня, 14:03

Начался опрос общественного мнения о проектах учебников

Сегодня, 13:50

Сирия начала контртеррористическую операцию в Алеппо

Сегодня, 13:47
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43