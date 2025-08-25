В Габале произошло смертельное ДТП - ФОТО

В Габале произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, инцидент был зафиксирован в дневное время на территории города Габала.

Столкнулись автомобили марок «ВАЗ-2106» и «Hyundai». В результате аварии 51-летний водитель «ВАЗ» Ильхам Абдуразаков скончался от полученных травм на месте.

Также пострадали водитель «Hyundai», 31-летний Агиль Бахлулзаде, и трое пассажиров «ВАЗ-2106»: Сафаралиев Субхи (1972 г.р.), Гаджаев Мехти (1978 г.р.) и подросток 2010 года рождения. Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в центральную районную больницу.

Как сообщили в региональной группе пресс-службы МВД, по факту ДТП возбуждено уголовное дело и ведётся следствие.