Почему Баку затянула пыль и когда это закончится?

По данным автоматических станций, в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыль.

На данный момент концентрация пыли в воздухе в 1.5 раза превышает норму.

Как передает 1news.az, об этом сообщила главный инженер Группы по мониторингу загрязнения окружающей среды Рена Аллахвердиева.

Она отметила, что наблюдаемая пыль носит трансграничный характер и связана с метеорологическими условиями. Она попала на территорию страны с потоками воздуха с юго-востока.

«Ожидается, что повышенная концентрация пыли в воздухе сохранится в течение дня в зависимости от метеорологической обстановки», — добавила она.