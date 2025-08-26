Президент Финляндии надеется, что терпение Трампа в отношении РФ иссякнет

Президент Финляндии Александр Стубб надеется, что терпение американского президента Дональда Трампа в отношении России иссякнет.

Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы достичь длительного мира. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы Украина сохранила свое самоопределение и территориальную целостность, насколько это возможно», – подчеркнул финский президент.

По мнению Стубба, российского руководителя Владимира Путина можно заставить заключить мир только путем введения пошлин для стран, которые продолжают торговать с Россией или помогают российской военной промышленности.

«Единственные, кто может убедить Путина заключить мир, скорее всего, находятся на Востоке, а не на Западе», – добавил он.

Накануне Стубб заявил, что регулярно напоминает Трампу, что он единственный, кого слушает и боится глава Кремля.

Источник: «Европейская правда»