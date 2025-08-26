 На каких улицах Баку 26 августа наблюдаются транспортные заторы? - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

На каких улицах Баку 26 августа наблюдаются транспортные заторы? - ФОТО

First News Media08:35 - Сегодня
На каких улицах Баку 26 августа наблюдаются транспортные заторы? - ФОТО

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

3. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

5. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова.

