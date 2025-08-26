 Арагчи: Иран готов к любому развитию событий в регионе | 1news.az | Новости
Арагчи: Иран готов к любому развитию событий в регионе

First News Media21:00 - Сегодня
Иран допускает, что вооруженный конфликт с Израилем может повториться, однако исламская республика готова к любому развитию событий в регионе.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью газете Asharq Al Awsat.

«Все возможно, однако мы готовы к любым обстоятельствам. В ходе 12-дневной войны сионистское образование и Соединенные Штаты не достигли ни одной из своих целей, в то время как Иран героически сопротивлялся и одновременно отвечал на агрессию», - сказал глава внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос о том, насколько вероятно возобновление конфронтации между Ираном и Израилем.

