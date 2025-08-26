Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к "экономической войне" с Россией в случае отсутствия урегулирования в Украине.

Как передает ТАСС, об этом сказал он, отвечая на вопросы журналистов во время очередного заседания президентского кабинета в Белом доме.

"Я хочу, чтобы это [конфликт на Украине] прекратилось. И это не будет мировая война, но это будет экономическая война, и эта экономическая война будет плохой, она будет плохой для России, я не хочу этого", - сказал Трамп.