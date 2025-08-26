 Иран пообещал ответить на высылку его посла из Австралии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Иран пообещал ответить на высылку его посла из Австралии

First News Media12:55 - Сегодня
Иран пообещал ответить на высылку его посла из Австралии

Иран пообещал принять ответные меры после высылки его посла из Австралии в связи с обвинениями в адрес Тегерана в причастности к антисемитским поджогам в Сиднее и Мельбурне, сообщает AFP.

«Мы категорически отвергаем обвинение, которое было выдвинуто», — заявил официальный представитель МИД Исмаил Багаи на пресс-конференции.

Он добавил, что «любые ненадлежащие и неоправданные действия на дипломатическом уровне вызовут ответную реакцию».

Ранее Австралия объявила о высылке посла Ирана и еще трех сотрудников посольства ИРИ в Канберре в связи тем, что австралийская разведка установила: Тегеран стоит по меньшей мере за двумя антисемитскими нападениями на австралийской территории, сообщил CNN.

Была выявлена связь между Корпусом стражей исламской революции Ирана и поджогами в 2024 году принадлежащего евреям ресторана Lewis Continental Kitchen в районе Бонди в Сиднее и синагоги «Адасс Исраэль» в Мельбурне.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил журналистам: «Это были чрезвычайные и опасные акты агрессии, организованные иностранным государством на австралийской земле. Послу Ирана Ахмаду Садеги и трем другим дипломатическим сотрудникам дано семь дней на то, чтобы покинуть страну».

Премьер обвинил Тегеран в стремлении расширения ближневосточного конфликта на территорию Австралии.

«Они стремились причинить вред и запугать австралийских евреев и посеять ненависть и раскол в нашем обществе», - сказал глава правительства.

Австралия также приостановила работу своего посольства в Иране для обеспечения безопасности своих работников, а австралийцев в Иране призвали покинуть страну.

Sydney Morning Herald отмечает, что это первый случай выдворения иностранных дипломатов из Австралии со времен второй мировой войны.

Поделиться:
253

Актуально

Общество

Погода на среду: В Баку усилится ветер

Общество

Могила Насими может быть перенесена из Сирии в Азербайджан - ФОТО

Политика

Хикмет Гаджиев поздравил Мехрибан Алиеву с днём рождения - ФОТО

Общество

Как метрополитен Баку встретит новый учебный год?

В мире

Мерц пригрозил ужесточить санкции, если не состоится встреча Путина с Зеленским

Президент Финляндии надеется, что терпение Трампа в отношении РФ иссякнет

Во Франции выросло число случаев лихорадки чикунгунья

На Солнце произошла самая сильная за два месяца вспышка

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Альпинистка Наталья Наговицина погибла на пике Победы

Россия ударила по американскому заводу в Украине

Рубио: Путин согласился встретиться с Зеленским

В Палестине разгорелся скандал из-за личности Варсен Агабекян-Шахин

Последние новости

Мерц пригрозил ужесточить санкции, если не состоится встреча Путина с Зеленским

Сегодня, 15:05

Президент Финляндии надеется, что терпение Трампа в отношении РФ иссякнет

Сегодня, 15:00

Во Франции выросло число случаев лихорадки чикунгунья

Сегодня, 14:40

На Солнце произошла самая сильная за два месяца вспышка

Сегодня, 14:32

Гурбан Гурбанов: «В завтрашнем матче мы должны быть хладнокровными»

Сегодня, 14:25

В Иране обеспокоены возможным возобновлением санкций СБ ООН

Сегодня, 14:17

Самая взрослая студентка Азербайджана - кто она? - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:00

Во Франции левые предложат отставку Макрона

Сегодня, 13:45

Предотвращен провоз в страну крупной партии наркотиков

Сегодня, 13:35

Погода на среду: В Баку усилится ветер

Сегодня, 13:05

Иран пообещал ответить на высылку его посла из Австралии

Сегодня, 12:55

В Лачыне обсудили молодежную волну в культурных и креативных индустриях - ФОТО

Сегодня, 12:45

В Баку из дома украли 10 тыс. манатов

Сегодня, 12:25

Могила Насими может быть перенесена из Сирии в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 12:15

Патриот и профессиональный управленец, хранительница семейного очага…

Сегодня, 12:05

Хикмет Гаджиев поздравил Мехрибан Алиеву с днём рождения - ФОТО

Сегодня, 11:55

Индия может сократить закупки нефти РФ

Сегодня, 11:52

Неподалеку от аэропорта Махачкалы произошло землетрясение

Сегодня, 11:45

Эстония планирует создать «дроновую стену» на границе с Россией

Сегодня, 11:40

Папарацци сфотографировали актрису Несрин Джавадзаде с новым бойфрендом - ФОТО

Сегодня, 11:35
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06