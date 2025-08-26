Иран пообещал ответить на высылку его посла из Австралии

Иран пообещал принять ответные меры после высылки его посла из Австралии в связи с обвинениями в адрес Тегерана в причастности к антисемитским поджогам в Сиднее и Мельбурне, сообщает AFP.

«Мы категорически отвергаем обвинение, которое было выдвинуто», — заявил официальный представитель МИД Исмаил Багаи на пресс-конференции.

Он добавил, что «любые ненадлежащие и неоправданные действия на дипломатическом уровне вызовут ответную реакцию».

Ранее Австралия объявила о высылке посла Ирана и еще трех сотрудников посольства ИРИ в Канберре в связи тем, что австралийская разведка установила: Тегеран стоит по меньшей мере за двумя антисемитскими нападениями на австралийской территории, сообщил CNN.

Была выявлена связь между Корпусом стражей исламской революции Ирана и поджогами в 2024 году принадлежащего евреям ресторана Lewis Continental Kitchen в районе Бонди в Сиднее и синагоги «Адасс Исраэль» в Мельбурне.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил журналистам: «Это были чрезвычайные и опасные акты агрессии, организованные иностранным государством на австралийской земле. Послу Ирана Ахмаду Садеги и трем другим дипломатическим сотрудникам дано семь дней на то, чтобы покинуть страну».

Премьер обвинил Тегеран в стремлении расширения ближневосточного конфликта на территорию Австралии.

«Они стремились причинить вред и запугать австралийских евреев и посеять ненависть и раскол в нашем обществе», - сказал глава правительства.

Австралия также приостановила работу своего посольства в Иране для обеспечения безопасности своих работников, а австралийцев в Иране призвали покинуть страну.

Sydney Morning Herald отмечает, что это первый случай выдворения иностранных дипломатов из Австралии со времен второй мировой войны.