Азербайджанские журналисты посетили штаб-квартиру НАТО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

27 августа 2025 года делегация, состоящая из представителей азербайджанских медиа, посетила штаб-квартиру НАТО.

В этом году визит был приурочен к 150-летнему юбилею национальной прессы Азербайджана. В рамках визита делегация приняла участие в брифингах, организованных различными структурами НАТО, посвящённых текущей повестке дня Альянса, а также опыту и подходам в области общественной дипломатии и стратегических коммуникаций, борьбе с дезинформацией, социальным медиа, применению технологических новшеств и инновационных методов в медиапространстве и другим подобным темам.

Следует отметить, что в визите также принимает участие главный редактор 1news.az Кямаля Мамедова.

