Съемочная группа попала в аварию в Губе: есть погибший - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Стала известна личность погибшего в результате аварии на дороге Губа-Алпан-Сусай-Хыналыг.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, погибшим оказался житель Физулинского района Ильгар Мубашир оглу Ахмедов.
15:55
На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) «112» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Грыз Губинского района, в результате которого человек оказался зажат в автомобиле.
Как передает 1news.az, об этом сообщили в МЧС в ответ на запрос АПА.
Отмечается, что на место происшествия были привлечены пожарно-спасательные силы МЧС. Тело человека, зажатого в автомобиле, было извлечено и передано по назначению.
15:42
Сегодня на дороге Губа-Алпан-Сусай-Хыналыг произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, в результате аварии на участке дороги, проходящем через село Галайхудат Губинского района, водитель автомобиля марки Ford погиб на месте, а один человек получил серьезные травмы.
Один из пассажиров упал в ущелье, после чего был доставлен скорой помощью в Центральную районную больницу Губы.
По предварительной версии, причиной аварии стала потеря управления в условиях тумана. Автомобиль сорвался в ущелье с высоты около 100 метров.
Сообщается, что автомобиль принадлежал съёмочной группе, направлявшейся в село Грыз для съемок фильма.
В машине также перевозилось санитарное оборудование. Отмечается, что фильм снимается совместно с японскими партнёрами.
По факту происшествия ведётся расследование в Губинском районном отделе полиции.