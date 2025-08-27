 Съемочная группа попала в аварию в Губе: есть погибший - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Съемочная группа попала в аварию в Губе: есть погибший - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова16:07 - Сегодня
Съемочная группа попала в аварию в Губе: есть погибший - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Стала известна личность погибшего в результате аварии на дороге Губа-Алпан-Сусай-Хыналыг.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, погибшим оказался житель Физулинского района Ильгар Мубашир оглу Ахмедов.

15:55

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) «112» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Грыз Губинского района, в результате которого человек оказался зажат в автомобиле.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в МЧС в ответ на запрос АПА.

Отмечается, что на место происшествия были привлечены пожарно-спасательные силы МЧС. Тело человека, зажатого в автомобиле, было извлечено и передано по назначению.

15:42

Сегодня на дороге Губа-Алпан-Сусай-Хыналыг произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, в результате аварии на участке дороги, проходящем через село Галайхудат Губинского района, водитель автомобиля марки Ford погиб на месте, а один человек получил серьезные травмы.

Один из пассажиров упал в ущелье, после чего был доставлен скорой помощью в Центральную районную больницу Губы.

По предварительной версии, причиной аварии стала потеря управления в условиях тумана. Автомобиль сорвался в ущелье с высоты около 100 метров.

Сообщается, что автомобиль принадлежал съёмочной группе, направлявшейся в село Грыз для съемок фильма.

В машине также перевозилось санитарное оборудование. Отмечается, что фильм снимается совместно с японскими партнёрами.

По факту происшествия ведётся расследование в Губинском районном отделе полиции.

Поделиться:
1169

Актуально

Точка зрения

Интервью с Президентом Ильхамом Алиевым: Мир, законность и прагматизм как основа ...

Политика

Азербайджан и Уганда укрепляют связи в ООН, ДН и Африканском союзе - ФОТО

Общество

Еще 104 семьям, переселившимся в агдамское село Хыдырлы, вручены ключи от домов - ...

Общество

Стала известна стоимость билетов и расписание поездов по маршруту ...

Общество

В центре отдыха «Бильгя» СГБ была организована встреча с участниками Отечественной войны - ФOTO

В Агдаме родители с психическими отклонениями жестоко истязали двухлетнего ребенка

Наркокурьер использовал семью для доставки смертельного груза из Ирана

Стало известно число безработных молодых людей в Азербайджане

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Более 3000 мест остались свободными в вузах Азербайджана

В эти дни в Баку усилится ветер

В связи с «Формулой-1» в некоторых школах Баку могут быть введены ограничения

Разрешения на поездки в Карабах и Восточный Зангезур теперь можно получить на портале «mygov»

Последние новости

Завершилась дипломатическая миссия посла Франции в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 18:45

В центре отдыха «Бильгя» СГБ была организована встреча с участниками Отечественной войны - ФOTO

Сегодня, 18:30

В Агдаме родители с психическими отклонениями жестоко истязали двухлетнего ребенка

Сегодня, 18:17

Турецкие медиа широко осветили интервью Президента Азербайджана телеканалу «Аль-Арабия»

Сегодня, 18:00

Наркокурьер использовал семью для доставки смертельного груза из Ирана

Сегодня, 17:42

Обсуждены вопросы контроля за организацией питания во время III Игр стран СНГ

Сегодня, 17:37

Трамп призвал привлечь к уголовной ответственности Сороса

Сегодня, 17:27

Стало известно число безработных молодых людей в Азербайджане

Сегодня, 17:00

Армения назначила нового посла в США

Сегодня, 16:55

Азербайджан и Уганда укрепляют связи в ООН, ДН и Африканском союзе - ФОТО

Сегодня, 16:35

Еще 104 семьям, переселившимся в агдамское село Хыдырлы, вручены ключи от домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:30

РФ против отправки европейских военных в Украину

Сегодня, 16:20

Съемочная группа попала в аварию в Губе: есть погибший - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:07

Что показали последние кадры исчезнувшего в Турции российского пловца? - ВИДЕО

Сегодня, 16:00

ДТП в центре Баку - ВИДЕО

Сегодня, 15:50

В Азербайджане вручены медали семьям журналистов-шехидов

Сегодня, 15:30

В Госдуму внесли законопроект о выходе России из ВТО

Сегодня, 15:16

Интервью с Президентом Ильхамом Алиевым: Мир, законность и прагматизм как основа стабильности Южного Кавказа

Сегодня, 15:00

Стала известна стоимость билетов и расписание поездов по маршруту Баку-Агдам-Баку - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:52

С этой даты приём в дошкольные учреждения будет временно остановлен

Сегодня, 14:35
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06