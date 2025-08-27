РФ против отправки европейских военных в Украину

Кремль не приемлет идею присутствия военных из европейских стран НАТО в Украине, так как именно продвижение Североатлантического альянса изначально послужило одной из причин конфликта.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Негативно относимся", - сказал он в ответ на вопрос, как Россия относится к предложениям об отправке европейских военных в Украину в качестве гарантии безопасности этой страны. Песков подчеркнул, что Москва неоднократно указывала на это на разных уровнях.

"Не существует европейских военных, существуют военные конкретных стран, и большинство этих стран являются членами НАТО. В самом начале именно продвижение военной инфраструктуры НАТО и инфильтрацию этой военной инфраструктуры в Украину можно назвать, наверное, среди первопричин той конфликтной ситуации, которая возникла. Поэтому мы относимся негативно к этим обсуждениям", - заключил Песков.

Источник: ТАСС