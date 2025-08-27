 Трамп призвал привлечь к уголовной ответственности Сороса | 1news.az | Новости
В мире

Трамп призвал привлечь к уголовной ответственности Сороса

First News Media17:27 - Сегодня
Трамп призвал привлечь к уголовной ответственности Сороса

Президент США Дональд Трамп призвал привлечь к уголовной ответственности миллиардера Джорджа Сороса и его сына Александра за поддержку протестов в стране.

Его комментарий размещен в соцсети Truth Social.

«Джордж Сорос и его замечательный радикально-левый сын должны быть привлечены к ответственности по закону RICO ("Закон о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях" — ред.) за поддержку насильственных протестов на территории США», — написал американский лидер.

Трамп добавил, что власти США «не позволят этим безумцам и дальше разрывать Америку на части». По его словам, Сорос и помогающая ему «группа психопатов» нанесли стране огромный ущерб.

Источник: Лента.ру

