В США произошла стрельба в католической школе, 20 пострадавших, 3 погибших - ОБНОВЛЕНО

First News Media20:00 - Сегодня
В результате стрельбы в католической школе Annunciation в Миннеаполисе (американский штат Миннесота) погибли три человека, включая стрелка, около 20 получили ранения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минюст США.

По данным источников, стрелок погиб от огнестрельного ранения, предположительно самопроизвольного.

19:30

В Миннеаполисе (штат Миннесота, США) произошла стрельба в католической школе.

Как сообщает CNN, стрелявший был задержан, в настоящее время угрозы нет.

По данным CBS, в результате инцидента пострадали 20 человек.

Президент США Дональд Трамп заявил, что на место происшествия направлены сотрудники Федерального бюро расследований.

По его словам, ситуация останется под контролем.

