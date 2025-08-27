Макрон ответил на письмо Нетаньяху о разжигании «огня антисемитизма»

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал письмо премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, в котором прокомментировал обвинения Нетаньяху в адрес Парижа в разжигании антисемитизма.

Послание опубликовала газета Le Monde.

Макрон раскритиковал Нетаньяху за публикацию его письма в СМИ до того, как французский лидер его получил. Макрон обвинил израильского премьера в манипулировании понятием «антисемитизм» и напомнил о мерах, которые Париж ввел для защиты евреев и борьбы с антисемитизмом.

Французский президент добавил, что Париж сохраняет приверженность безопасности Израиля.

«Поэтому обвинения в бездействии перед лицом этой беды, с которой мы боремся изо всех сил, неприемлемы и являются оскорблением всей Франции», — заключил он.

Источник: Lenta.ru