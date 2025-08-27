Президент Азербайджана: Если Армения отступит от подписанного в Вашингтоне документа, это серьезно ухудшит отношения между нею и Соединенными Штатами

Если будет сильное внешнее вмешательство, то да, мы можем подумать, что это может нарушить ранее согласованные вопросы (между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне – ред.).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в интервью каналу «Аль-Арабия».

«Но это очень навредило бы самой Армении. Потому что, независимо от того, кто подписал документы в Вашингтоне, они были подписаны от имени Армении лидером Армении», - сказал глава государства, подчеркнув, что «если там что-то произойдет, что-то изменится, и они отступят от подписанного, это серьезно ухудшит отношения между Арменией и Соединенными Штатами».