Сельхозтехника продолжает нарушать правила, повышая риск ДТП на дорогах - ВИДЕО

Несмотря на неоднократные предупреждения, по-прежнему фиксируются случаи движения сельскохозяйственной техники, включая тракторы, по дорогам общего пользования с нарушением правил дорожного движения.

Подобные ситуации являются одной из основных причин повышения риска ДТП на дорогах, сообщает 1news.az со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции.

Отмечается, что к наиболее часто встречающимся нарушениям относятся выезд на дорогу сельскохозяйственной техники в неисправном состоянии, неработающие осветительные и сигнальные устройства, ненадёжное крепление перевозимых грузов, а также неосторожные и безответственные манёвры водителей.

Подчеркивается, что практика показывает, что последствия аварий по этим причинам оказываются особенно серьёзными, так как крупногабаритная сельскохозяйственная техника многократно превышает по массе и размерам обычные легковые автомобили.

Согласно законодательству, сельскохозяйственная техника может передвигаться по дорогам только в исправном состоянии и при соблюдении всех необходимых требований безопасности – в противном случае к водителям, нарушающим эти правила, будут применяться меры административной ответственности.

«Соблюдение правил необходимо для сохранения жизни и здоровья как собственных, так и других участников дорожного движения», - напоминает Главное управление Государственной дорожной полиции в своем обращении к участникам движения.