Казахстан может возобновить поставки по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан

Власти Казахстана ведут переговоры о возобновлении ранее приостановленных поставок по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Об этом сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

«Касательно Баку-Тбилиси-Джейхан официальных заявлений со стороны оператора о том, что там есть какие-то хлорорганические соединения, я не видел, но я узнал об этом из новостных лент. Было сообщение о приостановке [поставок]. Но я знаю, что сейчас [нефтегазовая компания] «Казмунайгаз» ведет переговоры о скорейшем возобновлении [поставок] по данному маршруту», - сказал Аккенженов, отвечая на вопрос об экспорте казахстанской нефти по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан.

По словам министра, этот трубопровод обладает большой пропускной способностью, поэтому если у грузоотправителей будет экономический интерес, то есть возможность наращивания поставок.

Казахстан ранее временно перенаправил поставки нефти с маршрута Баку-Тбилиси-Джейхан на трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума. По данным издания, это произошло после того, как 23 июля нефтекомпания British Petroleum сообщила о потенциальных проблемах с загрязнением поступающей по этой трубе нефти органическими хлоридами. При этом источник загрязнения нефти не был установлен.

