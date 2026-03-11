Газовый фактор войны: как кризис вокруг Ирана усиливает позиции Азербайджана на энергетическом рынке

Продолжающийся военный конфликт вокруг Ирана серьезно повлиял и продолжает оказывать деструктивное влияние на мировые энергетические рынки.

По многим оценкам, противостояние может затянуться, а его последствия для глобальной энергетической системы оказаться более серьёзными, чем предполагалось в начале кризиса. Всё чаще целями ударов становятся объекты энергетической инфраструктуры — мощности по добыче, переработке и транспортировке нефти и газа. Это усиливает риски перебоев поставок и повышает нервозность на мировых рынках энергоносителей.

На этом фоне рост цен на нефть и газ может принести дополнительные доходы странам-экспортёрам, в том числе Азербайджану. Аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings отмечают, что длительное сохранение высоких цен на энергоносители способно улучшить внешнеторговые и бюджетные показатели ряда государств. Среди потенциальных бенефициаров они называют Азербайджан, Анголу, Аргентину, Бразилию, Колумбию, Эквадор, Габон, Казахстан, Нигерию и Конго.

При этом Азербайджан остаётся одной из стран, наиболее чувствительных к колебаниям цен на энергоресурсы. Чистый экспорт ископаемого топлива составляет около 28,8 % ВВП, поэтому изменения мировой конъюнктуры довольно быстро отражаются на макроэкономических показателях страны.

Особенно заметно влияние кризиса проявилось на газовом рынке. Почти полная остановка судоходства в Ормузском проливе — одном из ключевых маршрутов мировых поставок энергии — а также приостановка производства на одном из объектов СПГ в Катаре привели к резкому росту цен на газ в Европе.

Если ещё в конце февраля фьючерсы на газ на европейской площадке TTF торговались примерно по 31,95 евро за мегаватт-час, то уже через неделю цена выросла до 53 евро, а затем приблизилась к 68 евро за мегаватт-час. В пересчёте это составляет примерно 685 евро за тысячу кубометров газа, или около 750 долларов.

Даже с учётом транспортных расходов и долгосрочных контрактных скидок фактическая экспортная цена азербайджанского газа в этих условиях остаётся значительно выше средних показателей последних лет.

Подобная ситуация уже наблюдалась во время энергетического кризиса 2022 года, вызванного российско-украинской войной и санкциями против Москвы. Тогда рост цен позволил Азербайджану существенно увеличить доходы от экспорта газа. В отдельные месяцы поступления от продажи газа даже превышали доходы от экспорта нефти — редкое явление для экономики страны, традиционно ориентированной прежде всего на нефтяной сектор.

Дополнительное давление на рынок оказывает и состояние европейских газовых хранилищ. Уровень их заполненности опустился ниже 30 %, что усиливает чувствительность рынка к любым перебоям поставок.

В этих условиях особенно возрастает значение Южного газового коридора — системы трубопроводов, соединяющей месторождение Шах-Дениз в Азербайджане с европейским рынком через TANAP и TAP. Поставки по этому маршруту уже достигли устойчивого уровня, а вся инфраструктура проекта работает в штатном режиме.

Общая стоимость проекта по оценкам составляет примерно в 33 млрд долларов, а срок его полной окупаемости изначально определялся в 8–10 лет. Однако текущая ценовая конъюнктура может ускорить этот процесс.

Финансовые показатели оператора проекта — ЗАО «Южный газовый коридор» — уже демонстрируют устойчивую экономическую отдачу. По итогам 2024 года выручка компании составила около 3,25 млрд долларов, а чистая прибыль выросла до 1,7 млрд долларов, что на 34 % больше, чем годом ранее. Важно и то, что доходы формируются не только за счёт продажи газа, но и благодаря его транспортировке по трубопроводной системе.

По состоянию на середину 2025 года у компании было около 2,3 млрд долларов денежных средств, что позволяет ей уверенно обслуживать долговые обязательства и одновременно генерировать устойчивый денежный поток.

Всё это означает, что Южный газовый коридор уже вышел на стадию устойчивой прибыльности и постепенно превращается из масштабного инфраструктурного проекта в стабильный источник доходов.

Практика последних лет также показывает, что прежние опасения относительно экономической невыгодности проекта для Азербайджана во многом не подтвердились. Несмотря на значительные первоначальные инвестиции, инфраструктура коридора уже начала приносить устойчивые финансовые результаты.

В этих условиях Южный газовый коридор постепенно превращается не только в важный элемент энергетической безопасности Европы, но и в долгосрочный источник экспортных и бюджетных доходов для самого Азербайджана. Если текущая ценовая динамика на газовом рынке сохранится, это может дополнительно ускорить окупаемость проекта и укрепить позиции страны как одного из ключевых поставщиков газа в Европу.

Ильгар Велизаде