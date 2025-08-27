В Грузии арестовали счета семи НПО

Тбилисский городской суд арестовал счета семи неправительственных организаций, которые, по утверждению Генпрокуратуры Грузии, финансировали беспорядки в стране в 2024 году.

«Следствие установило, что обеспечение специальными средствами участников акции для насильственных действий против правоохранителей выполнялось координированно, в том числе средствами неправительственных организаций», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Арестованы счета Фонда гражданского общества, Международного общества справедливых выборов и демократии, Института развития свободы информации, фонда «Защитники демократии», «Демократическая инициатива Грузии», «Сафари» и Центра социальной справедливости. При их финансировании для участников протестов покупали противогазы, защитные очки, закрывающие лицо маски, перцовые баллончики и другие средства, которые митингующие использовали во время противостояния с полицией, говорится в сообщении.

Также руководители указанных организаций, отмечает прокуратура, открыто призывали к гражданскому неповиновению. Средствами этих НПО оплачивали штрафы участников протеста, обеспечивали защиту в суде.

Этим, с одной стороны, они поощряли участие в противоправных действиях, а с другой покровительствовали тем, кто был в них вовлечен, утверждает прокуратура.

В 2024 году в Грузии прошли массовые протесты. Весной они были вызваны принятием в парламенте закона об иноагентах, в конце октября - начале ноября парламентскими выборами, итоги которых не признала оппозиция.

28 ноября началась новая волна протестов, после объявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о заморозке процесса открытия переговоров о вступлении в Евросоюз. Митинги сопровождались противостоянием с силовиками, которые применяли спецсредства для разгона демонстрантов.

