 Лукашенко собрал картошку для Путина и Си Цзиньпина | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Лукашенко собрал картошку для Путина и Си Цзиньпина

First News Media20:40 - Сегодня
Лукашенко собрал картошку для Путина и Си Цзиньпина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал картошку для президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, такие подарки в «мешочках» он привезет лидерам в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Пул Первого».

«Путин, понятно, он у меня просит: «Картошки дай своей белорусской… вот я ему сейчас завезу свежей картошки». Си Цзиньпину мешочки аккуратненькие», — сказал глава государства.

Поделиться:
132

Актуально

Точка зрения

Конец бесполезного формата: Минская группа отправляется на свалку истории

Общество

Лейла Алиева приняла участие в открытии яслей-детских садов в Шамахы - ФОТО

Политика

Члены семей пропавших без вести граждан Азербайджана впервые приняты в ООН - ФОТО

Политика

Азербайджан и ЕС обсудили сотрудничество в различных сферах - ФОТО

В мире

Лукашенко собрал картошку для Путина и Си Цзиньпина

Во время ракетного обстрела Киева погиб азербайджанец

Эрдоган: Турция внесет вклад в безопасность Украины после установления мира

Полиция Новой Зеландии изъяла почти две тонны наркотиков

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Сергей Марков заявил, что опасается уголовного дела после призывов пропагандиста Соловьева

Сергей Марков отреагировал на внесение его в реестр иноагентов России - ОБНОВЛЕНО

В Петербурге выпал августовский снег

Трамп предпочел бы не присутствовать на возможной встрече Путина и Зеленского

Последние новости

Стали известны соперники «Карабаха» в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА

Сегодня, 21:00

Лукашенко собрал картошку для Путина и Си Цзиньпина

Сегодня, 20:40

Соседи: По ночам ребенка били и купали в холодной воде - ВИДЕО

Сегодня, 20:20

Милли Меджлис призвал граждан быть бдительными, не верить фейковой информации - ФOTO

Сегодня, 20:00

Лейла Алиева приняла участие в открытии яслей-детских садов в Шамахы - ФОТО

Сегодня, 19:46

Члены семей пропавших без вести граждан Азербайджана впервые приняты в ООН - ФОТО

Сегодня, 19:30

Зеленский: В результате российских ударов в Украине повреждено посольство Азербайджана.

Сегодня, 19:15

Во время ракетного обстрела Киева погиб азербайджанец

Сегодня, 19:00

Азербайджан и ЕС обсудили сотрудничество в различных сферах - ФОТО

Сегодня, 18:45

Эрдоган встретился с футболистами сборной Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 18:30

Омбудсмен: Состояние подвергшихся семейному насилию малолетних находится под контролем

Сегодня, 18:15

Азербайджанский парастрелок завоевал золотую медаль в Сербии

Сегодня, 18:01

В Азербайджане нашли 20 компаний, продающих грязную питьевую воду - ФOTO

Сегодня, 17:40

В Барде 3909 абонентов останутся без газа

Сегодня, 17:31

Эрдоган: Турция внесет вклад в безопасность Украины после установления мира

Сегодня, 17:00

La Vie en Rose отмечает свое 40 - летие со стилем - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:57

Что ждет малышей, пострадавших от побоев родителей в Агдаме?

Сегодня, 16:55

Полиция Новой Зеландии изъяла почти две тонны наркотиков

Сегодня, 16:45

На судебном заседании в Баку оглашены показания Аркадия Гукасяна и другие сопутствующие документы

Сегодня, 16:37

Беспрецедентный удар по Киеву: пока 18 погибших, разрушения во всех районах столицы - ФОТО

Сегодня, 16:25
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. УСегодня, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05