Лукашенко собрал картошку для Путина и Си Цзиньпина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал картошку для президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, такие подарки в «мешочках» он привезет лидерам в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Пул Первого».

«Путин, понятно, он у меня просит: «Картошки дай своей белорусской… вот я ему сейчас завезу свежей картошки». Си Цзиньпину мешочки аккуратненькие», — сказал глава государства.