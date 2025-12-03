СМИ: Власти намерены отстранить Гарегина II к Новому году

Никол Пашинян и его команда обсуждают новые методы давления на священнослужителей с целью отстранить Католикоса Гарегина II к Новому году, чтобы он даже не смог выступить с традиционным посланием.

Об этом пишет издание «Жоховурд.

«Власти не собираются отступать.

На первый «план» на данный момент вышел архиепископ Аршак Хачатрян. Планируется, что в ближайшее время под давлением властей группа священников лишит его полномочий, заморозив его статус священнослужителя.

Цель властей – отстранить Католикоса, однако пока они не спешат делать это официально, чтобы возможная добровольная отставка прошла «гладко»», - отмечает издание.