48-летний мужчина скончался после падения с мопеда

В Хачмазском районе зафиксирован смертельный инцидент с участием мопедиста.

Происшествие произошло 24 ноября в селе Максудкент, сообщили в местных правоохранительных органах.

По предварительным данным, 48-летний житель села Гасрет Гудрат оглу Ашуров, управлявший мопедом марки «Минск», потерял равновесие и упал. Пострадавшего доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

По данному факту начато расследование, уточняются обстоятельства случившегося.

Источник: APA

Джамиля Суджадинова