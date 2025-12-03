48-летний мужчина скончался после падения с мопеда
В Хачмазском районе зафиксирован смертельный инцидент с участием мопедиста.
Происшествие произошло 24 ноября в селе Максудкент, сообщили в местных правоохранительных органах.
По предварительным данным, 48-летний житель села Гасрет Гудрат оглу Ашуров, управлявший мопедом марки «Минск», потерял равновесие и упал. Пострадавшего доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь.
По данному факту начато расследование, уточняются обстоятельства случившегося.
Источник: APA
Джамиля Суджадинова
