В Барде отец утонул в водоканале, спасая дочь

В селе Назирли Бардинского района произошёл трагический инцидент, сообщили в районной прокуратуре.

По предварительным данным, 2 декабря 43-летняя Саранджам Керимова прыгнула в водный канал, проходящий через территорию села. Её отец, 67-летний Ясин Керимов, бросился в воду, чтобы помочь дочери выбраться, однако спасти мужчину не удалось, он утонул.

Женщину очевидцам удалось вытащить на берег. Тело Ясина Керимова было извлечено из воды и передано соответствующим службам.

Правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств произошедшего.

Источник: APA

Джамиля Суджадинова