В Барде отец утонул в водоканале, спасая дочь
В селе Назирли Бардинского района произошёл трагический инцидент, сообщили в районной прокуратуре.
По предварительным данным, 2 декабря 43-летняя Саранджам Керимова прыгнула в водный канал, проходящий через территорию села. Её отец, 67-летний Ясин Керимов, бросился в воду, чтобы помочь дочери выбраться, однако спасти мужчину не удалось, он утонул.
Женщину очевидцам удалось вытащить на берег. Тело Ясина Керимова было извлечено из воды и передано соответствующим службам.
Правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств произошедшего.
Источник: APA
Джамиля Суджадинова
