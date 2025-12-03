В Баку усиливается ветер

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы по состоянию на 9:00 3 декабря, в отдельных районах страны сохраняются осадки.

В горных районах - Кяльбаджаре, Лачине, Шахдаге, Дашкесане, Гядабее, Хыналыге (Губа), Грызе (Губа), Лазе (Гусар) - идёт снег.

Высота выпавшего снега в Шахдаге составила 3 см, в Грызе и Лазе - 2 см.

Количество выпавших осадков составило: в Гобустане - 14 мм, в Шамахе - 12 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове - 5 мм, в Шеки - 4 мм, в Хызы и Гёйчае - 3 мм, в Шабране и Губе - 2 мм, в Исмаиллы, Геранбое, Шамкире, Гяндже, Сарыбаше (Гах), Джульфе, Астаре, Мингячевире, Евлахе, Кюрдамире, Сабирабаде, Нафталане, Тертере, Имишли, Губадлы, Шуше, Ханкенди, Ходжалы и Физули - по 1 мм.

В Баку и на Абшеронском полуострове дует северо-западный ветер, скорость которого временами усиливается до 17 м/с.

В Шамахе, Хызы, Нахчыване, Губе, Гусаре, Евлахе, Гёйчае и Лерике наблюдается туман, видимость ограничена до 500 метров.