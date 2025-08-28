 Глава МИД Израиля отверг идею существования Государства Палестина | 1news.az | Новости
В мире

Глава МИД Израиля отверг идею существования Государства Палестина

First News Media09:27 - Сегодня
Глава МИД Израиля отверг идею существования Государства Палестина

Глава МИД Израиля Гидеон Саар отверг идею существования Государства Палестина.

По свидетельству Reuters, журналисты по итогам встречи Саара с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне задали главе МИД Израиля вопрос о том, «каков план в отношении Государства Палестина». В ответ он «заявил, что его [государства] не будет», отмечает Reuters. Встречу с Рубио Саар охарактеризовал как «очень хорошую».

10 августа представитель палестинского руководства сообщил газете Al Araby Al Jadeed, что Палестинская национальная администрация рассматривает возможность преобразования Палестинской автономии в Государство Палестина и провозглашения его в одностороннем порядке на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре. 3 июля Кнессет (парламент Израиля) принял декларацию с призывом к правительству распространить суверенитет страны на Западный берег реки Иордан. Несмотря на то что документ носит исключительно декларативный характер, 10 арабских и исламских стран, включая Бахрейн, Египет, Индонезию, Иорданию, Катар, Нигерию, ОАЭ, Палестину, Саудовскую Аравию и Турцию, осудили этот шаг как вопиющее нарушение норм международного права и резолюций Совета Безопасности ООН.

В конце июля министры иностранных дел 15 стран поддержали рассмотрение возможности признания Палестины по итогам конференции по данному вопросу, состоявшейся в Нью-Йорке. К инициативе присоединились главы МИД Австралии, Андорры, Ирландии, Исландии, Испании, Канады, Люксембурга, Мальты, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Сан-Марино, Словении, Финляндии и Франции, которые уже приняли соответствующее решение.

29 июля канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера опубликовала заявление о том, что Лондон признает государственность Палестины перед сессией ГА ООН в сентябре, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и не прекратит военную операцию в анклаве.

24 июля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж признает Государство Палестина на сессии ГА ООН.

Источник: ТАСС

