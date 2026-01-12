13 одиноких азербайджанцев в 2025 году стали родителями через усыновление

В 2025 году 13 одиноких граждан усыновили детей в Азербайджане.

По данным Qafqazinfo, об этом сообщил председатель Агентства социальных услуг Вугар Бехбудов во время выступления на канале Dost TV.

Он отметил, что всего в 2025 году 818 детей были усыновлены. Среди усыновителей - не только семьи, но и одинокие граждане.

«Для усыновления существуют определённые процедуры. Работает электронная система как для патронатных семей, так и для усыновления. Гражданин подаёт заявку в систему, после чего начинается оценка. Кандидаты проходят обучение и сдают экзамен. Лица, которые соответствуют всем требованиям, получают право усыновления», — пояснил Вугар Бехбудов.