Оборонные бюджеты всех стран НАТО в 2025 году составят 2% от ВВП

Оборонные расходы всех стран НАТО, за исключением Исландии, в текущем году составят 2% от их ВВП, суммарный оборонный бюджет альянса оценивается в $1,4 трлн.

Об этом свидетельствует доклад НАТО по оборонным расходам стран-членов.

Рост оборонных расходов в 2025 году, как ожидается, составит 15,9%. Военные бюджеты стран альянса последовательно растут начиная с 2014 года, когда в последний раз было зафиксировано их снижение.

За это время более высокие темпы роста оборонных бюджетов наблюдались лишь в 2024 году (18,6%).

Впервые все страны НАТО, не считая Исландию, у которой нет регулярной армии и которая поэтому не учитывается в статистике военных расходов, нарастили военные расходы до 2% от ВВП, что было старым целевым показателем, которого большинство стран-членов не могли достичь порядка десяти лет. В 2024 году этого целевого показателя достигли лишь 18 стран из 32, а годом ранее таких стран насчитывалось лишь 10.

На саммите НАТО в Гааге в июне был утвержден новый целевой показатель - страны альянса в 2035 году должны тратить на оборону 5% от ВВП, 3,5% при этом будут непосредственно идти на военные расходы, а 1,5% - на связанную с оборонными нуждами гражданскую инфраструктуру. Близки к этому показателю страны Восточной Европы - Польша (4,48%), Литва (4%), Латвия (3,73%), Эстония (3,38%). Также больше 3% от ВВП на оборону потратят в текущем году Норвегия, США, Дания.

Источник: ТАСС