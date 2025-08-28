Посол Азербайджана вручил свои верительные грамоты Президенту Венесуэлы - ФОТО

Посол Азербайджанской Республики в Боливарианской Республике Венесуэла Руслан Рзаев вручил свои верительные грамоты Президенту этой страны Николасу Мадуро.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в посольстве, в ходе беседы с Президентом Венесуэлы посол Р. Рзаев передал ему приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Выразив признательность за приветствия главы нашего государства, Президент Венесуэлы в свою очередь просил передать и его приветствия Президенту Азербайджана.

Н. Мадуро с удовлетворением вспомнил о своих визитах в Азербайджан и еще раз поблагодарил главу нашего государства за искреннее гостеприимство.

На встрече также состоялся обмен мнениями о развитии двусторонних связей между нашими странами, продолжении успешного сотрудничества в рамках международных организаций, особенно в период председательства обеих стран в Движении неприсоединения, а также перспективах сотрудничества в экономической, торговой, энергетической, туристической и других сферах.