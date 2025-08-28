Нетаньяху объявил о признании «геноцида армян», реакция Турции не заставила себя ждать

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что лично он признает события 1915-1917 годов в Османской империи «геноцидом».

Во время интервью с одним из самых популярных американских подкастеров Патриком Бет-Дэвидом, уроженцем Армении, Нетаньяху сказал: «Я думаю, мы сделали это. Думаю, Кнессет принял соответствующую резолюцию» - хотя на самом деле израильский парламент не принимал подобного закона.

На вопрос, почему ни один израильский премьер-министр никогда не признавал «геноцид» в Османской империи, Нетаньяху ответил: «Я только что признал. Вот, пожалуйста».

Израиль долгое время избегал официального признания так называемого «геноцида» в Османской империей во время Первой мировой войны, однако, как отмечают местные СМИ, Нетаньяху сигнализировал об изменении своей позиции на фоне ухудшающихся отношений с Турцией.

Между тем, Арам Амбарян, исполнительный директор Армянского национального комитета Америки, раскритиковал заявление Нетаньяху, заявив, что признание будет действительно заслуживающим доверия, если оно будет сопровождаться отменой военного союза с Азербайджаном и давлением на Турцию, чтобы она прекратила свою политику отрицания. Амбарян добавил, что подобное заявление, в отсутствие конкретных шагов, является ничем иным, как тактическим маневром, направленным на сокрытие собственных преступлений Израиля.

Израиль, который на протяжении многих лет считал Анкару ключевым торговым партнером, а иногда и партнером по безопасности, оставался непоколебим в своем отказе признать «геноцид армян», даже когда отношения достигли своей низшей точки во время продолжающейся войны в Газе.

В 2001 году, когда отношения с Турцией были на пике, тогдашний министр иностранных дел Шимон Перес категорически отверг то, что он назвал «армянскими претензиями», заявив, что это попытка сравнить произошедшее с Холокостом.

Даже бывший президент Израиля Реувен Ривлин, который ранее выступал за признание, во время своего мандата воздержался от каких-либо официальных шагов, включая повторное подписание ежегодной петиции с призывом о признании.

МИД Турции отреагировал на слова Нетаньяху о признании «геноцида армян».

«Заявление Нетаньяху относительно событий 1915 года является попыткой использовать болезненные события прошлого в политических целях. Нетаньяху, которого судят за его роль в геноциде, совершенном против палестинского народа, пытается скрыть преступления, совершенные им и его правительством.

Мы осуждаем и отвергаем это заявление, несовместимое с историческими и правовыми фактами», - заявили в МИД Турции.

В свою очередь израильский политолог Менни Корсунский убежден, что заявление Нетаньяху о признании является проявлением популизма.

«Это чистой воды популизм и не более того», — отметил Корсунский. Он подчеркнул, что заявление Нетаньяху не может считаться признанием, поскольку Израиль является демократией, и для официального признания это решение должно быть принято правительством или парламентом страны, а не одним человеком, даже если он глава государства. По оценке эксперта, слова Нетаньяху были адресованы прежде всего президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, который в последнее время отличается антиизраильской риторикой. Корсунский считает, что за словами Нетаньяху о признании «геноцида армян» не последуют серьёзные политические шаги.

Источники: Euronews, ArmInfo, Armenia Today