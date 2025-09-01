 ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. Трагедия в семье: ребенок получил тяжелые ожоги, а родители не могут оплатить лечение - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Призыв о помощи

ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. Трагедия в семье: ребенок получил тяжелые ожоги, а родители не могут оплатить лечение - ФОТО - ВИДЕО

Фаига Мамедова09:50 - Сегодня
ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. Трагедия в семье: ребенок получил тяжелые ожоги, а родители не могут оплатить лечение - ФОТО - ВИДЕО

В редакцию 1news.az обратилась Назрин Аббасова, оказавшаяся в крайне тяжелом положении.

Ее маленький сын Мустафаев Амир получил серьезные ожоги и сейчас находится в больнице, а у семьи не хватает средств, чтобы оплатить его лечение.

Трагедия произошла 26 июня, когда ребенок по неосторожности опрокинул на себя чайник с кипятком.

По словам Назрин ханум, малыш потянул за скатерть, и чайник, стоявший на столе, упал прямо на него.

После инцидента семья, приехавшая в Баку из Гусарского района, оказалась в безвыходной ситуации. «У нас здесь никого нет, и сразу после ожога мы 8 дней ночевали в машине, - рассказывает Назрин ханум. Сейчас мы в больнице, но ребенку стало хуже: в рану попала инфекция, и нам нужно остаться еще на 10 дней».

Однако пребывание в больнице оказалось непосильным бременем для семьи. «Эта больница очень дорогая. За мое пребывание здесь с ребенком берут 100 манатов в день. Со вчерашнего дня мы не можем заплатить, хотя сегодня должны внести очередной платеж», - говорит Назрин Аббасова.

Мать обращается за помощью, так как боится, что их выпишут, не долечив ребенка. «Пожалуйста, очень прошу, опубликуйте это сегодня, чтобы нас не выписали на полпути. Это еще только половина необходимых платежей. Мой муж работает в Гусаре, собирает мусор, мы еле сводим концы с концами. С тех пор как мы приехали сюда, он наделал много долгов, - умоляет она.

Семье срочно необходима финансовая помощь в размере 3000 манатов. Все документы, подтверждающие необходимость лечения, остались дома в Гусаре, но Назрин ханум предоставила в редакцию копии рецепта и чека, которые остались у нее на руках. Она надеется, что неравнодушные люди откликнутся на их беду и помогут спасти ребенка.

Номер банковской карты: 4169 7388 8911 5873

Телефон для связи: +994 55 385 31 46

Медицинские справки публикуем ниже.

Да не оскудеет рука дающего!

Поделиться:
1051

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев выступил на встрече в формате «ШОС плюс» в Тяньцзине - ФОТО

Политика

Минская группа ОБСЕ прекратила существование

Общество

Будет ли перенесено начало учебного года в Азербайджане в связи с Формулой-1?

Общество

Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью Центра социальной реабилитации для ...

Призыв о помощи

ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. Трагедия в семье: ребенок получил тяжелые ожоги, а родители не могут оплатить лечение - ФОТО - ВИДЕО

ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. Битва за жизнь: история маленького Аббаса, который борется с раком с 4 лет- ФОТО

​​​​​​​«Я очень хочу, чтобы моя дочка жила»: Мама борется за жизнь дочери с рецидивом лейкоза

«Я одна воспитываю двух дочерей, по ночам работаю курьером» - мама Амины просит о помощи

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. Битва за жизнь: история маленького Аббаса, который борется с раком с 4 лет- ФОТО

ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. Трагедия в семье: ребенок получил тяжелые ожоги, а родители не могут оплатить лечение - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

Кадры спасения девушки, которая тонула в Каспийском море - ВИДЕО

Сегодня, 15:00

Минская группа ОБСЕ прекратила существование

Сегодня, 14:50

«Байер» объявил об отставке тен Хага с поста главного тренера команды

Сегодня, 14:45

Будет ли перенесено начало учебного года в Азербайджане в связи с Формулой-1?

Сегодня, 14:40

Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью Центра социальной реабилитации для детей «Tut Əlimdən» - ФОТО

Сегодня, 14:35

Президент Ильхам Алиев выступил на встрече в формате «ШОС плюс» в Тяньцзине - ФОТО

Сегодня, 14:30

Пакистан восстановил дипотношения с Арменией после согласования с Азербайджаном

Сегодня, 14:22

Индия вновь заблокировала заявку Азербайджана на вступление в ШОС

Сегодня, 14:15

Устроивший пожар в Лянкяранском районе привлечён к ответственности

Сегодня, 13:55

Арзу Алиева поделилась публикацией из китайского города Тяньцзинь - ФОТО

Сегодня, 13:43

Прогноз погоды на 2 сентября в Азербайджане

Сегодня, 13:35

МИД Азербайджана выразил соболезнования Афганистану

Сегодня, 13:18

В Афганистане число жертв землетрясения возросло до 800 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:05

Повыситься ли стоимость проезда в общественном транспорте? – Официальный ответ

Сегодня, 13:00

Пиастри сохраняет лидерство, Норрис остался вне подиума

Сегодня, 12:55

Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном - ФОТО

Сегодня, 12:52

«Sanremo Junior разделил мою жизнь на «до» и «после» - Джамал Гасымов о первом международном успехе и не только - ВИДЕО

Сегодня, 12:50

Оверчук высказался о сотрудничестве России и Азербайджана

Сегодня, 12:47

Двухлетний ребенок упал в канализационный люк в Центральном парке - ФОТО

Сегодня, 12:45

МВД призывает водителей к бдительности на дорогах - ВИДЕО

Сегодня, 12:40
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05