ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. Трагедия в семье: ребенок получил тяжелые ожоги, а родители не могут оплатить лечение - ФОТО - ВИДЕО

В редакцию 1news.az обратилась Назрин Аббасова, оказавшаяся в крайне тяжелом положении.

Ее маленький сын Мустафаев Амир получил серьезные ожоги и сейчас находится в больнице, а у семьи не хватает средств, чтобы оплатить его лечение.

Трагедия произошла 26 июня, когда ребенок по неосторожности опрокинул на себя чайник с кипятком.

По словам Назрин ханум, малыш потянул за скатерть, и чайник, стоявший на столе, упал прямо на него.

После инцидента семья, приехавшая в Баку из Гусарского района, оказалась в безвыходной ситуации. «У нас здесь никого нет, и сразу после ожога мы 8 дней ночевали в машине, - рассказывает Назрин ханум. Сейчас мы в больнице, но ребенку стало хуже: в рану попала инфекция, и нам нужно остаться еще на 10 дней».

Однако пребывание в больнице оказалось непосильным бременем для семьи. «Эта больница очень дорогая. За мое пребывание здесь с ребенком берут 100 манатов в день. Со вчерашнего дня мы не можем заплатить, хотя сегодня должны внести очередной платеж», - говорит Назрин Аббасова.

Мать обращается за помощью, так как боится, что их выпишут, не долечив ребенка. «Пожалуйста, очень прошу, опубликуйте это сегодня, чтобы нас не выписали на полпути. Это еще только половина необходимых платежей. Мой муж работает в Гусаре, собирает мусор, мы еле сводим концы с концами. С тех пор как мы приехали сюда, он наделал много долгов, - умоляет она.

Семье срочно необходима финансовая помощь в размере 3000 манатов. Все документы, подтверждающие необходимость лечения, остались дома в Гусаре, но Назрин ханум предоставила в редакцию копии рецепта и чека, которые остались у нее на руках. Она надеется, что неравнодушные люди откликнутся на их беду и помогут спасти ребенка.

Номер банковской карты: 4169 7388 8911 5873

Телефон для связи: +994 55 385 31 46

Медицинские справки публикуем ниже.

Да не оскудеет рука дающего!