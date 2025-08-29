ITV отмечает 20-летие - ВИДЕО

Сегодня, 29 августа Общественное телевидение Азербайджана (İctimai TV) отмечает своё 20-летие.

За два десятилетия ITV стало неотъемлемой частью медиапространства страны, объединив информационные, культурные и развлекательные форматы на одном канале.

С первых выпусков «ITV Xəbər» до масштабных шоу, которые знают и любят зрители во всём мире – конкурс «Евровидение», «Səs Azərbaycan» (The Voice), «Maska» (The Masked Singer), «Milyonların şousu» (Who Wants to Be a Millionaire) и многие другие - телеканал неизменно ставит во главу угла качество, современный подход и высокий уровень производства.

Отметим, что ITV активно развивает собственные проекты: документальные и художественные фильмы, аналитические передачи, образовательные программы. Именно здесь родились десятки популярных культурных и социальных инициатив, а переводы и дубляж лучших мировых фильмов и мультфильмов на азербайджанский язык стали важной частью эфирной сетки телеканала.

Редакция 1news.az поздравляет İctimai TV с 20-летием и желает новых творческих побед, ярких проектов и ещё большего доверия зрителей!