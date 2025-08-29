Армения обнародовала меморандумы с США, в том числе по Зангезурскому коридору

Правительство Армении опубликовало тексты меморандумов с США, подписанных в рамках встречи в Вашингтоне лидеров двух стран Никола Пашиняна и Дональда Трампа.

«По первому меморандуму, правительства США и Армении, выражая безоговорочную поддержку суверенитету, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ Армении, выражают взаимную заинтересованность в осуществлении инвестиций в проект "Перекресток мира", для улучшения состояния инфраструктур и пограничной безопасности Армении, в том числе путем взаимных инвестиций и переподготовки персонала.

Другая цель - сотрудничество в повышении эффективности таможенного контроля, включая борьбу с контрабандой и незаконным пересечением границы. Стороны выражают готовность к обмену опытом (в том числе в сфере кибербезопасности) между Департаментом национальной безопасности США (включая его агентство по таможенному и пограничному контролю) и пограничными войсками Службы национальной безопасности Армении, а также комитетом госдоходов страны», передают армянские СМИ.

Согласно меморандуму о партнерстве в энергетической безопасности, стороны выражают готовность расширить сотрудничество в сфере мирного атома, включая технологии малых модульных реакторов.

Отмечается готовность к продолжению рыночных реформ в электроэнергетике и развитию международной торговли энергоресурсами. Другим приоритетом назван переход Армении на низкоуглеродную энергетику, в том числе путем применения аккумуляторов на станциях возобновляемой энергии.

Стороны также выразили намерение сотрудничать в вопросах усиления охраны армянских энергетических объектов особой важности (включая повышение их кибербезопасности), а также модернизации республиканских электросетей.

Согласно меморандуму о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта и полупроводников, стороны выражают готовность изучить возможность реализации совместных проектов, в том числе государственно-частных, усилить обмен опытом в разработке приложений искусственного интеллекта, а также совместную научно-исследовательскую работу в полупроводниковых технологиях (с возможным созданием межгосударственного научного фонда).

США также выражают готовность проинформировать свой госаппарат и частные компании о безопасности экспорта полупроводников и ИИ-решений в Армению. Стороны готовы совместно контролировать риски нецелевого использования этих технологий.