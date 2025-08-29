 Армения обнародовала меморандумы с США, в том числе по Зангезурскому коридору | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

Армения обнародовала меморандумы с США, в том числе по Зангезурскому коридору

First News Media15:32 - Сегодня
Армения обнародовала меморандумы с США, в том числе по Зангезурскому коридору

Правительство Армении опубликовало тексты меморандумов с США, подписанных в рамках встречи в Вашингтоне лидеров двух стран Никола Пашиняна и Дональда Трампа.

«По первому меморандуму, правительства США и Армении, выражая безоговорочную поддержку суверенитету, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ Армении, выражают взаимную заинтересованность в осуществлении инвестиций в проект "Перекресток мира", для улучшения состояния инфраструктур и пограничной безопасности Армении, в том числе путем взаимных инвестиций и переподготовки персонала.

Другая цель - сотрудничество в повышении эффективности таможенного контроля, включая борьбу с контрабандой и незаконным пересечением границы. Стороны выражают готовность к обмену опытом (в том числе в сфере кибербезопасности) между Департаментом национальной безопасности США (включая его агентство по таможенному и пограничному контролю) и пограничными войсками Службы национальной безопасности Армении, а также комитетом госдоходов страны», передают армянские СМИ.

Согласно меморандуму о партнерстве в энергетической безопасности, стороны выражают готовность расширить сотрудничество в сфере мирного атома, включая технологии малых модульных реакторов.

Отмечается готовность к продолжению рыночных реформ в электроэнергетике и развитию международной торговли энергоресурсами. Другим приоритетом назван переход Армении на низкоуглеродную энергетику, в том числе путем применения аккумуляторов на станциях возобновляемой энергии.

Стороны также выразили намерение сотрудничать в вопросах усиления охраны армянских энергетических объектов особой важности (включая повышение их кибербезопасности), а также модернизации республиканских электросетей.

Согласно меморандуму о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта и полупроводников, стороны выражают готовность изучить возможность реализации совместных проектов, в том числе государственно-частных, усилить обмен опытом в разработке приложений искусственного интеллекта, а также совместную научно-исследовательскую работу в полупроводниковых технологиях (с возможным созданием межгосударственного научного фонда).

США также выражают готовность проинформировать свой госаппарат и частные компании о безопасности экспорта полупроводников и ИИ-решений в Армению. Стороны готовы совместно контролировать риски нецелевого использования этих технологий.

Поделиться:
174

Актуально

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидается до 36 °C

Общество

В Бакинский метрополитен доставлено 20 вагонов нового поколения - ФОТО

Общество

Бакинский метрополитен прокомментировал информацию о возможном повышении ...

Точка зрения

ОТГ: От консультативного совета к глобальному игроку

Армения

Армения обнародовала меморандумы с США, в том числе по Зангезурскому коридору

В Армении на выборы идет партия российского олигарха

Пашинян посетит Японию с визитом

Пашинян уволил главу офиса представителя Армении по международным правовым вопросам

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

В Армении зарегистрированы случаи заражения лихорадкой Западного Нила

Армения назначила нового посла в США

Пашинян: Август 2025 года ознаменовал начало мирной жизни Армении

В Армении требуют закрытия российской базы в Гюмри

Последние новости

Из оборота изъяты тысячи бутылок алкоголя с поддельными акцизными марками

Сегодня, 16:10

Путин на совещании СБ предложил обсудить работу с «некоторыми странами» СНГ

Сегодня, 15:52

На одном из центральных проспектов Баку столкнулись автомобили - ВИДЕО

Сегодня, 15:40

Армения обнародовала меморандумы с США, в том числе по Зангезурскому коридору

Сегодня, 15:32

ITV отмечает 20-летие - ВИДЕО

Сегодня, 15:30

В Ярдымлы задержаны наркокурьеры с крупной партией марихуаны

Сегодня, 15:20

Пакистан и Армения договорились рассмотреть вопрос об установлении дипотношений

Сегодня, 15:15

В Бакинский метрополитен доставлено 20 вагонов нового поколения - ФОТО

Сегодня, 15:05

ЦАХАЛ начал подготовку к наступлению в Газе

Сегодня, 15:00

В Москве предъявили обвинение экс-руководителю Театра сатиры Мамедали Агаеву

Сегодня, 14:50

Трамп сократит иностранную помощь еще на $5 млрд

Сегодня, 14:35

Погода на субботу: В Баку ожидается до 36 °C

Сегодня, 14:25

Премьер-министра Таиланда отстранили с должности

Сегодня, 14:02

Бакинский метрополитен прокомментировал информацию о возможном повышении тарифа на проезд

Сегодня, 13:50

Израиль объявил город Газа «опасной зоной боевых действий»

Сегодня, 13:35

Xiaomi запускает Redmi 15C: изящный дизайн, впечатляющий дисплей и мощность на каждый день - ФОТО

Сегодня, 13:25

Бакинский метрополитен готовится к новому учебному сезону

Сегодня, 13:15

Умер композитор Родион Щедрин

Сегодня, 13:06

Четырехлетняя девочка погибла, упав со второго этажа «ASAN xidmət»

Сегодня, 12:50

Проекты по строительству новых станций и разделению линий в Бакинском метрополитене активно продолжаются

Сегодня, 12:40
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05