Пашинян: Мы продолжим молитвы в Оганаванке, а затем - в Эчмиадзине

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что молитвы будут продолжены в Оганаванке, а затем – в Эчмиадзине.

«Наши молитвы в Оганаванке Ктрич Нерсисян (мирское имя католикоса всех армян Гарегина II – ред.) в официальном заявлении назвал осквернением. Скверной является не это, а то, что человек, занявший престол католикоса, нарушил обет безбрачия, имеет ребенка, по некоторым сведениям – детей и так далее», - сказал он в прямом эфире в своих соцсетях.

Скверной, по убеждению премьера, является то, что «Ктрич Нерсисян завел в тупик духовную жизнь Армении и, по сути, превратил деятельность католикоса в экспорт, импорт, деньги, защиту денег, куплю и продажу».

«Скверна – это то, что мы в статусе католикоса имеем человека, который не верит в Бога», - сказал Пашинян.

В минувшее воскресенье, 26 октября, Никол Пашинян присутствовал в Оганаванке на святой литургии, которую отслужил лишенный сана католикосом Гарегином бывший иерей Арам Асатрян (в миру Степан Асатрян).

30 октября в Эчмиадзине назвали осквернением действия в Оганаванке под видом ритуалов, проводимых при покровительстве властей Армении, а также отметили, что всеми законными средствами будут добиваться восстановления своих прав в отношении Оганаванка, устранения последствий посягательств на свободу совести, защиты духовно-канонической жизни верующих и обеспечения нормального служения духовенства.

Источник: Новости-Армения