Пашинян и Макрон обсудили мир в регионе и TRIPP

Детали реализации проекта TRIPP и шаги, предпринимаемые для разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе, обсуждены на встрече президента Франции Эммануэля Макрона с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Елисейском дворце.

Собеседники обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества в сферах экономики, инфраструктуры и гуманитарных проектов, отметили стратегический характер армяно-французских отношений и выразили готовность продолжать последовательные шаги по их дальнейшему укреплению.

Особое внимание на встрече было уделено вопросам региональной стабильности и безопасности.

