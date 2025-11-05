Армении передан План действий по либерализации визового режима с ЕС
Заместитель гендиректора Еврокомиссии по вопросам миграции и внутренних дел Йоханнес Люхнер прибыл в Ереван, чтобы передать армянской стороне План действий по либерализации визового режима между республикой и ЕС.
На встрече с ним глава МВД Армении Арпине Саркисян заявила, что Ереван рассматривает данный План действий как стратегический документ для реформ в сферах мобильности граждан и общественной безопасности. Она подчеркнула, что Армения привержена проведению реформ, направленных на обеспечение беспрепятственных поездок своих граждан в страны ЕС.
На данный момент Республика Армения является единственным государством, с которым ЕС осуществляет процесс либерализации визового режима.
Источник: Новости-Армения
