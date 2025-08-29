 Зеленский: Дедлайн для России, определенный Трампом, истекает в понедельник | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Зеленский: Дедлайн для России, определенный Трампом, истекает в понедельник

First News Media18:15 - Сегодня
Зеленский: Дедлайн для России, определенный Трампом, истекает в понедельник

Украина ждет "сильных шагов" от Соединенных Штатов в адрес России, поскольку срок по согласованию двусторонней встречи истекает в следующий понедельник, а Кремль не спешит наладить диалог.

Как передает РБК-Украина, об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Каждый из нас должен отвечать за то, что он говорит и на что готов... Ждем каких-то сильных шагов от США в сторону России, потому что они предложили нам и мы согласились. А Россия еще не согласилась", - отметил он.

Зеленский добавил, что в понедельник, 1 сентября, истекают "две-три недели", которые устанавливал для России президент США Дональд Трамп, как срок по решению согласиться на двустороннюю или трехстороннюю встречу.

"Две недели будут уже в понедельник, и мы напомним всем об этом", - подчеркнул президент.

По его мнению, война России против Украины закончится в любом случае: "Война все равно закончится, Путин никуда не денется", - подчеркнул президент.

Глава государства напомнил, что есть два варианта завершения войны - военный или дипломатический. При этом дипломатический путь завершения войны России против Украины более быстрый.

По его словам, сейчас все понимают, что Россия не сможет оккупировать полностью всю Украину, а Украина не сможет восстановить контроль над всеми своими территориями оружием.

Поделиться:
186

Актуально

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидается до 36 °C

Общество

Бако Саакяна: Снабжение оружием, боеприпасами, военной техникой и личным составом ...

Xроника

Футбольному клубу «Карабах» выделено 5 млн манатов

Xроника

Президент объявил строгий выговор главе ИВ Агдашского района

В мире

В Дагестане произошел взрыв на автозаправке, есть пострадавшие

Зеленский: Дедлайн для России, определенный Трампом, истекает в понедельник

В Италии раскрыт заговор против папы Франциска: задержан гражданин Турции

Захарова ответила Пашиняну по поводу отказа от трехсторонних договоренностей

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Трамп одобрил продажу Украине 3350 ракет на $850 млн

Переговоры Зеленского и Путина могут пройти в Турции

Пашинян назвал «карабахское движение» угрозой для Армении

Нетаньяху объявил о признании «геноцида армян», реакция Турции не заставила себя ждать

Последние новости

Бако Саакяна: Снабжение оружием, боеприпасами, военной техникой и личным составом осуществлялось военно-политическим руководством Армении

Сегодня, 19:00

Азербайджан экстрадировал находившуюся в розыске гражданку Узбекистана

Сегодня, 18:45

В Дагестане произошел взрыв на автозаправке, есть пострадавшие

Сегодня, 18:30

Зеленский: Дедлайн для России, определенный Трампом, истекает в понедельник

Сегодня, 18:15

Азербайджан на III Играх стран СНГ представят 340 спортсменов

Сегодня, 18:00

TƏBİB о состоянии детей, пострадавших от побоев родителей в Агдаме

Сегодня, 17:41

Чемпионат Европы по аэробике в Гяндже соберет 19 стран - ФOTO

Сегодня, 17:30

В Италии раскрыт заговор против папы Франциска: задержан гражданин Турции

Сегодня, 17:11

Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на срочную военную службу

Сегодня, 17:08

На освобожденных территориях Азербайджана будет усовершенствовано управление отходами

Сегодня, 17:00

Захарова ответила Пашиняну по поводу отказа от трехсторонних договоренностей

Сегодня, 16:55

Фаик Агаев рассказал историю любви в новом клипе «Yaxşı ki varımsan» - ВИДЕО

Сегодня, 16:45

Обсуждены вопросы контроля за организацией питания во время III Игр стран СНГ - ФОТО

Сегодня, 16:40

Объявлены результаты второго этапа приёма в лицеи и гимназии

Сегодня, 16:33

МККК закроет офис в Горисе

Сегодня, 16:30

Футбольному клубу «Карабах» выделено 5 млн манатов

Сегодня, 16:28

Kapital Bank делает следующий шаг в борьбе с кибермошенничеством: вы сможете проверить, является ли звонящий сотрудником банка

Сегодня, 16:24

Президент объявил строгий выговор главе ИВ Агдашского района

Сегодня, 16:20

Из оборота изъяты тысячи бутылок алкоголя с поддельными акцизными марками

Сегодня, 16:10

Путин на совещании СБ предложил обсудить работу с «некоторыми странами» СНГ

Сегодня, 15:52
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05