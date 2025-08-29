Зеленский: Дедлайн для России, определенный Трампом, истекает в понедельник

Украина ждет "сильных шагов" от Соединенных Штатов в адрес России, поскольку срок по согласованию двусторонней встречи истекает в следующий понедельник, а Кремль не спешит наладить диалог.

Как передает РБК-Украина, об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Каждый из нас должен отвечать за то, что он говорит и на что готов... Ждем каких-то сильных шагов от США в сторону России, потому что они предложили нам и мы согласились. А Россия еще не согласилась", - отметил он.

Зеленский добавил, что в понедельник, 1 сентября, истекают "две-три недели", которые устанавливал для России президент США Дональд Трамп, как срок по решению согласиться на двустороннюю или трехстороннюю встречу.

"Две недели будут уже в понедельник, и мы напомним всем об этом", - подчеркнул президент.

По его мнению, война России против Украины закончится в любом случае: "Война все равно закончится, Путин никуда не денется", - подчеркнул президент.

Глава государства напомнил, что есть два варианта завершения войны - военный или дипломатический. При этом дипломатический путь завершения войны России против Украины более быстрый.

По его словам, сейчас все понимают, что Россия не сможет оккупировать полностью всю Украину, а Украина не сможет восстановить контроль над всеми своими территориями оружием.