Госдеп США отказал в выдаче виз представителям Палестины для участия ГА ООН

Госдепартамент США отказал в выдаче виз представителям Палестины для участия в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в следующем месяце.

Информация опубликована на сайте Госдепа.

Согласно информации, решение принял государственный секретарь Марко Рубио. Отказ касается членов Организации освобождения Палестины (ООП) и представителей палестинской администрации.

В заявлении говорится, что решение принято "в интересах национальной безопасности" и связано с тем, что ООП и палестинская администрация "не выполняют свои обязательства, подрывают перспективы мирного процесса".

"Для того, чтобы ООП и ПА могли считаться партнерами по мирным переговорам, они должны отвергнуть терроризм – включая бойню 7 октября - и прекратить подстрекательство к терроризму, как того требует законодательство США и как ранее обещала ООП", - говорится в заявлении.

В Госдепе также предостерегли Палестину от "попыток обходить переговорный процесс через международные правовые механизмы", среди которых заявки в Международный уголовный суд, Международный суд ООН, а также усилия по одностороннему признанию палестинского государства. Именно эти шаги, согласно заявлению, "способствовали отказу ХАМАС освободить израильских заложников и срыву переговоров о прекращении огня в Газе".

В то же время миссия Палестины при ООН сохранит право на визовые исключения в рамках Соглашения о штаб-квартире ООН.

В заявлении отмечается, что Вашингтон остается открытым для "повторного взаимодействия", если ООП и администрации "выполнят свои обязательства, предпримут конкретные шаги к возвращению на путь компромисса и мирного сосуществования с Государством Израиль".

