 Зеленский подписал закон, признающий «рашизм» на государственном уровне | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Зеленский подписал закон, признающий «рашизм» на государственном уровне

First News Media21:00 - Сегодня
Зеленский подписал закон, признающий «рашизм» на государственном уровне

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который комплексно регулирует сферу национальной памяти.

Этот закон определяет термин «рашизм» как гибридную тоталитарную идеологию.

Согласно закону, «рашизм — это разновидность тоталитарной идеологии и практик, которые лежат в основе российского нацистского тоталитарного режима и основываются на традициях российского шовинизма и империализма, практиках коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов».

Отметим, что народ и официальные лица Украины называют действия России рашизмом.

Поделиться:
154

Актуально

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидается до 36 °C

Общество

Бако Саакяна: Снабжение оружием, боеприпасами, военной техникой и личным составом ...

Xроника

Футбольному клубу «Карабах» выделено 5 млн манатов

Xроника

Президент объявил строгий выговор главе ИВ Агдашского района

В мире

Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН

Зеленский подписал закон, признающий «рашизм» на государственном уровне

В торговом центре в Махачкале произошла перестрелка

Назначен новый командующий Специальной группой командования ВС Турции в Азербайджане

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Лавров ответил на слова Макрона, назвавшего Путина хищником у ворот Европы

Переговоры Зеленского и Путина могут пройти в Турции

Пашинян назвал «карабахское движение» угрозой для Армении

Эрдоган: Турция внесет вклад в безопасность Украины после установления мира

Последние новости

Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН

Сегодня, 21:20

Зеленский подписал закон, признающий «рашизм» на государственном уровне

Сегодня, 21:00

Азербайджанские боксеры завоевали 4 медали в Китае - ФOTO

Сегодня, 21:00

В торговом центре в Махачкале произошла перестрелка

Сегодня, 20:40

Назначен новый командующий Специальной группой командования ВС Турции в Азербайджане

Сегодня, 20:20

В Габале состоялась встреча с украинскими детьми, проходящими курс реабилитации - ФOTO

Сегодня, 20:00

Госдеп США отказал в выдаче виз представителям Палестины для участия ГА ООН

Сегодня, 19:45

Сегодня свадьба двукратной чемпионки Ламии Велиевой - ФОТО

Сегодня, 19:30

Найденные спустя 32 года останки шехида Натига Керимова преданы земле в Гахе - ФОТО

Сегодня, 19:15

Бако Саакяна: Снабжение оружием, боеприпасами, военной техникой и личным составом осуществлялось военно-политическим руководством Армении

Сегодня, 19:00

Азербайджан экстрадировал находившуюся в розыске гражданку Узбекистана

Сегодня, 18:45

В Дагестане произошел взрыв на автозаправке, есть пострадавшие

Сегодня, 18:30

Зеленский: Дедлайн для России, определенный Трампом, истекает в понедельник

Сегодня, 18:15

Азербайджан на III Играх стран СНГ представят 340 спортсменов

Сегодня, 18:00

TƏBİB о состоянии детей, пострадавших от побоев родителей в Агдаме

Сегодня, 17:41

Чемпионат Европы по аэробике в Гяндже соберет 19 стран - ФOTO

Сегодня, 17:30

В Италии раскрыт заговор против папы Франциска: задержан гражданин Турции

Сегодня, 17:11

Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на срочную военную службу

Сегодня, 17:08

На освобожденных территориях Азербайджана будет усовершенствовано управление отходами

Сегодня, 17:00

Захарова ответила Пашиняну по поводу отказа от трехсторонних договоренностей

Сегодня, 16:55
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05