Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который комплексно регулирует сферу национальной памяти.

Этот закон определяет термин «рашизм» как гибридную тоталитарную идеологию.

Согласно закону, «рашизм — это разновидность тоталитарной идеологии и практик, которые лежат в основе российского нацистского тоталитарного режима и основываются на традициях российского шовинизма и империализма, практиках коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов».

Отметим, что народ и официальные лица Украины называют действия России рашизмом.