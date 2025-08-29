Зеленский подписал закон, признающий «рашизм» на государственном уровне
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который комплексно регулирует сферу национальной памяти.
Этот закон определяет термин «рашизм» как гибридную тоталитарную идеологию.
Согласно закону, «рашизм — это разновидность тоталитарной идеологии и практик, которые лежат в основе российского нацистского тоталитарного режима и основываются на традициях российского шовинизма и империализма, практиках коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов».
Отметим, что народ и официальные лица Украины называют действия России рашизмом.
