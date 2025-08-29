 Определены победители второго розыгрыша лотереи от бренда чая TESS «Выбирайте подарки по вкусу!» - ФОТО | 1news.az | Новости
Определены победители второго розыгрыша лотереи от бренда чая TESS «Выбирайте подарки по вкусу!» - ФОТО

10:00 - Сегодня
В рамках лотереи от бренда чая «TESS» 26 августа состоялся второй розыгрыш призов среди покупателей, зарегистрировавших чеки на сайте www.tess-club.az в период с 15 июля по 11 августа 2025 года.

По итогам розыгрыша были определены 10 победителей:

📱 Смартфон Apple iPhone 16

Кирилл Елисеев (İD номер чека 38XYDeiUEBf9)

💳 Подарочная карта Kontakt Home номиналом 200 AZN

1. Эмин Расулов (İD номер чека 6iGpqrbV35Mn)

2. Турал Алиев (İD номер чека Hb3mX1DiRdih)

3. Халида Османова (İD номер чека 3Up7TPfZn2rz)

✈️ Подарочная карта на путешествие на сумму 200 AZN

1. Вюсал Аллезов (İD номер чека nwNT3kcuAW4e)

2. Парвана Мирзоева (İD номер чека 91kiaFHg7RZo)

3. Ширзад Алиев (İD номер чека wvv5iCDGbjRP)

💪 Абонемент в фитнес-клуб сроком на 1 месяц

1. Надир Мурадов (İD номер чека HonXMXm3wHHB)

2. Гюльзар Алиева (İD номер чека 6JvKVSNg9UU3)

3. Лидия Елисеева (İD номер чека 5kdZD4wp1U26)

Каждый участник акции автоматически становится членом клуба TESS, где каждый зарегистрированный чек приносит баллы, которые можно обменивать на подарки в течении всего периода акции. Таким образом, шансы на выигрыш возрастают с каждой покупкой.

Розыгрыши проводятся ежемесячно, с 20 июня по 31 декабря 2025 года. Следующий розыгрыш состоится 24 сентября. В нём примут участие покупатели чая TESS, зарегистрировавшие чеки на сайте в период с 12 августа по 9 сентября 2025 года.

Подробные условия участия опубликованы на сайте: www.tess-club.az, и по всем вопросам работает горячая линия: Whatsapp +994 998 20 68 20

Вступайте в Тесс клуб и выигрывайте подарки!

На правах рекламы

