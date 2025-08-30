 ЦБА: Номинальный и реальный эффективные курсы маната снизились | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Экономика

ЦБА: Номинальный и реальный эффективные курсы маната снизились

First News Media13:10 - Сегодня
ЦБА: Номинальный и реальный эффективные курсы маната снизились

Номинальный эффективный курс маната на 1 августа 2025 года составил 101,8 пункта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно данным, показатель снизился на 0,8 пункта по сравнению с июлем, на 7,4 пункта с начала года и на 2,3 пункта в годовом выражении.

Реальный эффективный курс на ту же дату составил 113,8 пункта. Это на 1,5 пункта меньше, чем месяцем ранее, на 11,3 пункта меньше уровня начала года и на 5,6 пункта ниже показателя годичной давности.

Поделиться:
240

Актуально

Политика

Опубликован текст Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США

Мнение

Реальность мира: взгляд из Азербайджана после брифинга Пашиняна

Общество

Железнодорожная линия Агдам-Ханкенди будет готова до конца следующего года

Общество

Первый пассажирский поезд Баку-Агдам прибыл в пункт назначения - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Экономика

Вклады населения в банках Азербайджана выросли почти на 11%

ЦБА: Номинальный и реальный эффективные курсы маната снизились

Торговый оборот Азербайджана со странами СНГ вырос на 26%

Высказывания Президента Азербайджана Ильхама Алиева в интервью телеканалу «Aль-Арабия» широко освещены медиа ряда стран

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Азербайджанская нефть подешевела

Азербайджан увеличил экспорт хлопка в июле почти на 7%

Азербайджанские товары вошли в тройку лидеров по продажам в маркетплейсе Alibaba

Казахстан может возобновить поставки по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан

Последние новости

Секретарь Совета безопасности Армении встретился с президентом Ирана

Сегодня, 14:50

Реальность мира: взгляд из Азербайджана после брифинга Пашиняна

Сегодня, 14:40

Вклады населения в банках Азербайджана выросли почти на 11%

Сегодня, 14:30

Большинство тарифов, введенных Трампом, незаконны - Апелляционный суд США

Сегодня, 14:20

Проведена эксгумация останков пятилетней девочки, похороненной на Аллее шехидов

Сегодня, 14:10

«Он связывал мне руки» — Мать избитых детей — ВИДЕО

Сегодня, 14:00

Убит экс-спикер Рады Парубий - ФОТО

Сегодня, 13:50

США одобрили поставку Дании комплексов Patriot для Украины

Сегодня, 13:40

Секретарь Совбеза Армении рассказал иранскому коллеге о вашингтонских документах

Сегодня, 13:30

Представитель Президента анонсировал скорое начало переселения в Агдам

Сегодня, 13:20

ЦБА: Номинальный и реальный эффективные курсы маната снизились

Сегодня, 13:10

Железнодорожная линия Агдам-Ханкенди будет готова до конца следующего года

Сегодня, 13:00

США согласовали поставки Украине Patriot и Starlink

Сегодня, 12:50

Первый пассажирский поезд Баку-Агдам прибыл в пункт назначения - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:40

Скорость обращения маната в июле выросла

Сегодня, 12:30

МИД Франции: ЕС может возобновить санкции против Ирана

Сегодня, 12:20

Торговый оборот Азербайджана со странами СНГ вырос на 26%

Сегодня, 12:10

Франция в Дании представит планы новых санкций ЕС против России

Сегодня, 12:00

Незаконная вырубка деревьев в Баку и Исмаиллы нанесла ущерб на 13 тыс. манатов

Сегодня, 11:45

Венгрия не поддержит решение ЕС о военной операции в Украине

Сегодня, 11:30
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05