Автомобиль въехал в толпу людей во Франции

В городе Эвре, расположенном на севере Франции, автомобиль врезался толпу людей у бара, сообщает газета Le Figaro.

Отмечается, что наезд мог быть совершен умышленно.

«В винном баре в центре города, около 4 часов утра произошла ссора между несколькими людьми. Охранники решили вывести их из заведения. Тогда один из посетителей пошел за автомобилем и намеренно, на большой скорости задним ходом врезался в толпу людей возле заведения», — сообщает издание со ссылкой на прокуратуру города.

Один мужчина после наезда не выжил, пятеро пострадавших были госпитализированы, двое из них находятся в критическом состоянии. Трое причастных к инциденту, среди которых одна женщина, арестованы.

Источник: Gazeta.Ru