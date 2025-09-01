Технологичный сентябрь: гаджеты Xiaomi для учебы и развлечений

Сентябрь всегда начинается одинаково: новые учебники, расписания, встречи с друзьями. Но в 2025-м трудно представить учебный процесс без технологий.

Смартфон или ноутбук — лишь базис, а настоящую гибкость дают устройства, которые помогают учиться эффективнее, отдыхать ярче и чувствовать ритм времени. Xiaomi собрала линейку гаджетов, которые одинаково хороши и для студентов, и для школьников, и для тех, кто просто хочет получить максимум от повседневной жизни.

Мониторы для учебы и игр, умные часы для контроля режима, наушники для концентрации и зарядное устройство, которое спасает даже в самой напряженной неделе — все это мы собрали в одном обзоре.

Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi — это 34-дюймовый монитор с разрешением 3440×1440 и соотношением сторон 21:9. Такой формат удобен для тех, кто работает с несколькими окнами или привык держать перед глазами длинные таблицы. Для фильмов и игр он тоже подойдет: VA-панель с углами обзора 178° и поддержкой HDR10 дает приличную картинку с неплохим эффектом погружения. Частота обновления 180 Гц и отклик 1 мс MPRT заметно добавят плавности в динамичных сценах — скорее оценят геймеры, чем студенты на парах. Цветовой охват 100% sRGB и 95% DCI-P3 вместе с калибровкой до Delta E<2 — хороший бонус для тех, кто работает с графикой, хотя большинству хватит просто яркости на уровне 350 нит. Есть и TÜV Low Blue Light — глаза устанут чуть меньше при долгой работе. Из приятных мелочей — подсветка сзади, которая больше украшение, чем необходимость. В целом это большой монитор “на вырост”: подойдет и для учебы, и для игр, если есть место на столе и желание вложиться в широкоформатный экран.

Xiaomi Gaming Monitor G24i — компактный 23,8-дюймовый дисплей с привычным форматом 16:9 и разрешением Full HD. IPS-панель с HDR10 и охватом 99% sRGB дает достойную картинку, а частота обновления 180 Гц и отклик 1 мс явно рассчитаны на геймеров, а не на лекции в Zoom. Яркость 250 нит может показаться скромной, но для учебы или фильмов в комнате ее хватает. Весит монитор всего 3,9 кг и легко помещается даже на небольшом столе в общежитии. Получается универсальный вариант: днем — учеба и работа, вечером — игры без задержек.

Redmi Buds 6 Active — это про «на каждый день»: 14,2-мм драйверы дают мощный, но не утомительный звук, а два микрофона с шумоподавлением и алгоритм подавления ветра до 4 м/с делают звонки в транспорте вполне внятными. Автономности хватает с запасом: примерно 6 часов музыки без подзарядки или до 30 часов с кейсом, а если забыли зарядить — 10 минут в футляре дают ещё час прослушивания. В приложении Xiaomi Earbuds доступны пять эквалайзерных пресетов — от усиления басов до выделения голоса, так что можно подстроить звук под лекции, подкасты или хип-хоп. Защита IPX4 спасёт от дождя или пота, а Bluetooth 5.4 с низкой задержкой и Google Fast Pair избавляют от долгих мучений при подключении. Есть и мелкие приятности: яркие новые цвета с прозрачной крышкой кейса, управление жестами и даже акция со Spotify Premium на три месяца. В итоге это те самые «рабочие лошадки», которые одинаково пригодятся и в библиотеке для концентрации, и вечером в спортзале или на прогулке.

Redmi Watch 5 — часы, которые пытаются совместить «всё и сразу»: огромный 2,07-дюймовый AMOLED с тонкой 2-мм рамкой выглядит как мини-смартфон на запястье, но вес при этом остаётся комфортным. Экран яркий — до 1500 нит, с частотой обновления 60 Гц, так что уведомления и статистика читаются даже на солнце. Автономность в типичном режиме — до 24 дней, что в переводе с маркетингового языка означает «можно уехать в общежитие без зарядки и не вспоминать о ней пару недель». Для звонков есть Bluetooth-поддержка и два микрофона с шумоподавлением, так что отвечать на лекции «да, мам, я учусь» можно прямо с запястья. За спорт отвечает более 150 режимов и встроенное GNSS, а водозащита 5 атм позволяет смело идти в бассейн. По части здоровья часы мониторят пульс, сон, стресс и SpO₂, а новый алгоритм делает это чуть точнее, чем у прошлой версии. Линейный мотор с десятками вибропаттернов и более 200 циферблатов добавляют «игрушечности» — под настроение и под стиль. В итоге это умные часы, которые легко закрывают базовые задачи: будильник, звонки, спорт и контроль самочувствия, — и делают это в формате большого, яркого экрана на руке.

Xiaomi 212W HyperCharge Power Bank 25000 — это не «просто пауэрбанк», а скорее переносная электростанция. Внутри — батарея на 25 000 мА·ч (90,8 Вт·ч), что переводится в реальность как возможность зарядить смартфон несколько раз подряд или ноутбук в дороге. Максимальная мощность достигает 212 Вт, и один из USB-C портов способен выдавать до 140 Вт, так что топовые ультрабуки и игровые гаджеты заряжаются без проблем. Для телефона это выглядит почти магией: 10–15 минут у розетки или пауэрбанка — и батарея снова готова к работе. Формат тоже относительно удобный: 55×55×160 мм и вес, конечно, чувствуется, но в рюкзаке переносится без вопросов. Есть три порта (два USB-C и один USB-A), можно заряжать сразу несколько устройств: ноутбук, смартфон и наушники — каждый получит свою долю энергии. В повседневной студенческой жизни это значит, что даже если весь день расписан парами и проектами, шанс остаться с разряженным телефоном стремится к нулю. Для игр и фильмов на выезде — такой аксессуар становится страховкой уровня «без розетки можно жить».

Каждый из этих гаджетов по-своему прост: монитор, чтобы видеть больше, наушники — чтобы слышать лучше, часы — чтобы не терять ритм, пауэрбанк — чтобы всегда быть на связи. Но вместе они складываются в ту самую «поддержку в фоне», которая особенно нужна в начале учебного года. Ведь сентябрь — это не только новые задачи, но и новые возможности, а с правильными помощниками в портфеле или рюкзаке к ним проще быть готовым.

На правах рекламы