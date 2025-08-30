Кая Каллас: Замороженные активы нельзя возвращать РФ без репараций

Активы Центрального банка РФ, замороженные на территории Европейского Союза, после установления перемирия или подписания мирного соглашения нельзя возвращать России до выплаты ею репараций Украине.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас перед началом неформального заседания министров иностранных дел стран ЕС в Копенгагене 30 августа, сообщает «Европейская правда».

Каллас убеждена, что замороженные активы нельзя возвращать России, пока она не выплатит компенсацию Украине за нанесенный войной ущерб.

«Мы видим, что Россия не стремится к миру, хотя прилагается много дипломатических усилий, чтобы посадить Зеленского и Россию за стол переговоров. В этом контексте, поскольку этот вопрос постоянно возникает, мы проведем детальное обсуждение вопроса замороженных активов», – анонсировала одну из тем сегодняшнего заседания Каллас.

Она добавила, что «существуют определенные чувствительные аспекты» в отношении замороженных активов РФ, но «нам действительно нужно провести аргументированную дискуссию об этом», чтобы иметь «стратегию выхода» из ситуации.

«Мы не можем даже представить, что в случае перемирия или мирного соглашения эти активы будут возвращены России, если она не выплатила репараций», – подчеркнула высокий представитель ЕС.