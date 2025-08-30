Британский посол поделился публикацией из города Шуша - ФОТО
Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд посетил Шушу.
Дипломат поделился публикацией на своей странице в соцсети X.
"Моя первая поездка в Шушу! Сегодня я исследовал часть города, а завтра с нетерпением жду возможности увидеть продолжение. Очень красиво!", - написал дипломат.
Şuşaya ilk səfərim!
Bugün şəhərin bir hissəsini kəşf etdim, sabah isə davamını görmək üçün səbirsizlənirəm.
Çox gözəldi! pic.twitter.com/10hK7u0Zx6 — FergusAuldFCDO (@FergusAuldFCDO) August 30, 2025
